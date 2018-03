Salonul de înfrumusețare Pearl Beauty Center, servicii “Premium” pentru sătmăreni

Cel mai nou și mai modern salon de înfrumusețare a fost deschis de curând și oferă servicii premium pentru sătmăreni. Pearl Beauty Center folosește aparatură de ultimă generație în domeniu și oferă sătmărenilor servicii de cea mai bună calitate.

Salonul de înfrumusețare Pearl Beauty Center a apărut la Satu Mare tocmai din cauza faptului că până în prezent nu exista niciun salon care să ofere servicii de top.

”Am luat decizia de a investi la Satu Mare în salonul Pearl Beauty Center, care oferă servicii premium pentru că, sincer, până acum nu am găsit niciun salon care să ofere servicii de top. Cel puțin nu până în prezent. Astfel că am decis să investim în cea mai bună aparatură pe care am putut să o găsim în România. Astfel, am apelat la Beauty One, unul dintre cei mai cunoscuți reprezentanți și distribuitori ai aparatelor de top pentru saloanele de înfrumusețare. Astfel, am reușit să achiziționăm aparate de top cum ar fi Eximia, eLase, de la un producător de top de aparatură medicală, am reușit să aducem primul HIFU, o tehnologie non-invazivă de lifting facial cu face lift pro, din Satu Mare, am adus un aparat Oxygenera, vom lucra inclusiv cu Messopen. Pe măsură ce vor apărea noi tehnologii și noi aparate sperăm să le avem pe toate la noi în salon și să oferim cele mai bune servicii posibile pentru sătmăreni, a declarat Marius Cădar, reprezentantul salonului Pearl Beauty Center.

Salonul folosește tehnologie de vârf în domeniu, cea mai bună aparatură care a putut fi găsită în România.

”Firma noastră este unica distribuitoare a aparatelor ”eLase” și ”Eximia” și ne bucurăm că aceste aparate au ajuns și la Satu Mare. ELase este cel mai bun aparat al nostru de epilare definitivă, o epilare cu diodă laser. Eximia este cel mai bun aparat pentru slăbire intensivă care face și remodelare corporală. Este foarte important de precizat acest lucru pentru că aparatele de remodelare corporală sunt doar pentru remodelare corporală, iar cele de slăbire intensivă doar pentru asta. Eximia, în schimb, le îmbină pe amândouă într-un singur aparat”, a declarat și Sebastian Oprean, reprezentantul firmei Beauty One.

Demn de remarcat este și faptul că, în afară de aparatură de ultimă generație, salonul Pearl Beauty Center dispune de personal specializat pentru fiecare serviciu în parte.

La eveniment a fost prezent și primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, care a apreciat investiția făcută aici și, împreună cu gazdele, a tăiat panglica inaugurală.

Pearl Beauty Center se află pe strada Avram Iancu nr. 58, cu intrare de pe strada Andrei Mureșan. Salonul de înfrumusețare oferă servicii de tratament facial (rezervări la 0756-045281), remodelare corporală (0756-045282) sau epilare definitivă (0756-045283).

Salonul funcționează pe bază de programări. În mod normal, programările se fac de luni până vineri, între orele 9.00 și 18.00. În funcție de disponibilitatea specialiștilor, vă puteți programa și la alte ore.