Şase medalii pentru Loga Dance School la Cupa Cetăţii

Loga Dance School a participat la sfarsitul saptamanii trecute la Cupa Cetatii, concurs national organizat la Alba Iulia, unde au participat peste 280 de perechi de dansatori din toata tara.

Scoala de dans a participat cu opt perechi, din care sase au intrat in finala, acestea concurand in clasele: Hobby, E, D, Open Basic si Open. In total satmarenii au obtinut sase medalii.

Cel mai bun rezultat a fost obtinut de perechea Varga Chris si Polak Hanna, au concurat in clasa E 12-15 ani, acesta a fost al doilea concurs consecutiv cand au castigat locul 1, acum din 36 de perechi.Perechea Varga Andrei & Pauliuc Rita a obtinut locul 5 din 36 de perechi in clasa: E 12-15 ani, cu acest concurs ei au promovat intr-o clasa superioara, respectiv clasa D.Fratii Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid au obtinut locul 2 din 8 perechi in Clasa Open Standard 16-34 de ani, acesta a fost al doilea concurs consecutiv cand au obtiunt locul 2 pe podium.Perechea Loga Lorant & Szilagyi Eszter a obtinut locul 4 din 16 perechi in Clasa: Open Basic Standard 16-34 de ani, a fost al doilea concurs in Open Basic, la ambele competitii au ajuns in finale.Hornyak Daniel & Nagy Julia – locul 4 din 11 perechiClasa: D 12-13 aniVarga Janis & Goras Mihaela – Locul 5 din 30 de perechi In 7 aprilie, Loga Dance School va participa la o competitie care va avea loc in Ungaria.