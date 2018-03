Start în sezonul cu numărul 13!

In organizarea ACR Sucursala Satu Mare a Clubului Sportiv Auto Karting Rider’s si a Primariei Municipiului Satu Mare, sub egida Comisiei Nationale de Automobilism si Karting din cadrul Automobil Clubului Roman, se va desfasura prima etapa a Campionatului International de Rally Sprint- ACR 2018. Prima etapa a Campionatului, aflat anul acesta la editia a XIII-a, se va organiza pe Poligonul ACR din Satu Mare – secretariatul fiind deschis intre orele 8.00 si 9.30.

“Acest tip de competitie este dedicata debutantilor si pilotilor avansati , dornici de a-si prezenta noile achizitii si noile imbunatatiri aduse masinilor de concurs. Prezenta sportivilor din Romania, Ungaria si Austria va sustine din plin denumirea schimbata de organizatori din “Campionat Regional” in “Campionat International”. Am avut deja intalniri cu iubitorii acestui gen de rally si sunt cateva mici schimbari in regulament fata de anii precedenti, an de an regulamentul imbunatatindu-se cu noi prevederi menite a clarifica unele aspecte si a crea sanse cat mai egale pentru toti pilotii! Anul acesta numarul pilotilor maxim admisi la o etapa de Rally Sprint este de 90 de inscrisi”, a spus directorul ACR Satu Mare, David Seletye.

Prezent in studioul Nord Vest TV in cadrul emisiunii de luni, Saptamana sportiva, acesta a reamintit ca intrarea spectatorilor e libera in poligon si ca spera ca satmarenii sa vina in numar mare sa îsi sustina favoritii…

Inscrierile se pot face si online dar si in dimineata competitiei la poligon.