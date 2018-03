Statutul femeii la începutul secolului XX în comitatul Sătmarului

Unul dintre aspectele vieții satului sătmărean, care a fost foarte puțin sau chiar deloc cercetat, este legat de situația femeii din zona rurală, din comitatul Satu Mare, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Studiind această temă, putem explica o parte, dacă nu chiar toate aspectele vieții de familie din lumea satului, din zona aflată în atenția noastră. Indiferent de etnie sau de confesiune, viața femeii din lumea rurală era cam aceeași, ea luptându-se cu sarcinile gospodăriei, cu creșterea copiilor și îngrijirea soțului.



Din studiul realizat de istoricul Paula Virag, intitulat “Rolul femeii în viaţa de familie la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea în comitatul Satu Mare” aflăm că potrivit recensămintelor organizate de către autorități, numărul femeilor din comitatul Satu Mare era, în 1900, cu 3.413 mai mare decât cel al bărbaților, iar în 1910, diferența dintre cele două sexe e cu 5.972 în favoarea femeilor. Se pare că femeia își poate afla împlinirea și fericirea doar în sânul familiei. Alternativa ei era fie măritiș, fie alegerea unei profesii. Bineînțeles, nu a oricărei profesii. E un lucru bun ca femeia să poată munci și în afara limitelor gospodăriei, pentru că ”situația precară prezentă revendică acest lucru”. Cu alte cuvinte, femeilor li se permitea să intre pe piața muncii, pentru că prin activitatea lor pot contribui la bunăstarea națiunii. Potrivit recensământului din 1900, din totalul femeilor care locuiau în comitatul Satu Mare, 24,25% își desfășurau activitatea în agricultură. Procentul este destul de mic, dar se poate explica prin aceea că majoritatea femeilor care muncesc în gospodărie se declară casnice, considerând că activitatea desfășurată de ele ajută doar la întreținerea familiei și la obținerea celor necesare pentru aceasta și nu se încadrează în această ramură economică. Pentru a ne crea o imagine cât mai amănunțită despre ocupația femeilor de la începutul secolului al XX-lea, trebuie să ținem cont și de regiunea în care acestea își duc viața. Astfel, comitatul Satu Mare este o regiune dezvoltată din punct de vedere economic, atât în domeniul industrial, cât și în cel al agriculturii. Se pot delimita anunite zone bogate în zăcăminte de minereu, și anume regiunea/plasa Baia Mare, dar și zone cu pământ fertil, unde producţia din agricultură este ridicată, de exemplu, plasele Carei și Șomcuta Mare. Acest lucru îl putem deduce din numărul mare de persoane care activează în minerit (plasa Baia Mare), sau în agricultură (plasele Carei și Șomcuta Mare). Există și zone cu o mai slabă activitate economică (plasa Fehérgyarmat). Acest fapt se datorează fie lipsei resurselor naturale, fie numărului mic de locuitori ai regiunii respective.

Astfel, unele dintre femei puteau munci în gospodărie, altele ca și croitorese, femei în casă la persoanele înstărite, învățătoare etc., sau chiar să lucreze alături de bărbați în diferite activități industriale și comerciale desfășurate pe teritoriul comitatului. Căsătoria a reprezentat destinul împlinirii ”feminității”, în familie contopindu-se structurile tipice ale condiției femeii – maternitatea, sexualitatea, socializarea copiilor. Statutul femeii în cadrul familiei nu era unul demn de invidiat, deși mediul casnic a fost catalogat ca fiind un spațiu prin excelență feminin. Greutățile începeau pentru o fată la o vârstă fragedă când muncea alături de mamă în gospodărie, pentru ca apoi, să fie nevoită, mai ales dacă provenea dintr-o familie săracă, să contracteze o căsătorie din interes care putea degenera într-o conviețuire tensionată. Din analiza datelor oferite de registrele parohiale romano-catolice de stare civilă, constatăm că în momentul întemeierii familiei, fetele aveau 20–22 de ani, dar existau și cazuri în care ele aveau vârste cuprinse între 14–15 ani. Potrivit tradiţiei, vârsta cea mai indicată pentru încheierea unei căsătorii, pentru fete, este încadrată între 18–19 ani, în timp ce pentru băieţi era recomandat să se căsătorească între 25–27 de ani, deci, după ce au încheiat serviciul militar și aveau o gospodărie proprie. Și în cadrul populaţiei de confesiune romano-catolică, au existat cazuri în care soţia era mai în vârstă decât soţul, fapt care ne duce la concluzia că și în cazul germanilor sau al maghiarilor existau căsătorii aranjate pe raţiuni economice de către părinţi, sau de către viitorii soţi. Numărul mai mic al divorţurilor solicitate de femei nu trebuie să uimească, deoarece acesteia îi trebuia mult curaj pentru a se desprinde de condiţia sa și a-și înfrunta soţul, restul familiei și comunitatea în care trăia.

În general, în lumea rurală, femeia divorţată era puternic marginalizată fie că era vinovată, fie că nu. Se considera că nu și-a putut ţine în jurul ei soţul și familia, că nu a fost capabilă să aibă cu adevărat grijă de aceștia. Mai exista și convingerea că orice fapte ar fi comis bărbatul, femeia trebuie să le treacă cu vederea și să le facă uitate pentru a asigura astfel unitatea familiei care cădea în sarcina sa. Trebuie subliniat faptul că o femeie divorţată avea foarte mici șanse să se recăsătorească, eșecul căsniciei anterioare urmărind-o pe tot parcursul vieţii, iar a trăi singură, fără sprijin din partea unui soţ, era cât se poate de dificil, mai ales dacă trebuia să întreţină și copii rezultaţi dintr-o căsnicie eșuată. La toate acestea se mai adaugă și educaţia primită de fete în familie. Așa cum am arătat și mai sus, ele erau sfătuite să fie supuse, răbdătoare, îngăduitoare, să nu încurajeze disoluţia familiei. Tratamentul aplicat femeilor pentru cele mai derizorii, ca și pentru cele mai grave și serioase motive era același ca peste tot în Transilvania. Avem de a face cu una din obișnuințele lumii rurale transilvănene, care se ghida după preceptul „bătaia e ruptă din rai” și pentru care acest dicton avea valoarea axiomatică, în această lume unde violența era o componentă a existenței. Sub influența ideilor iluministe condiția feminină s-a mai îndreptat întrucâtva, cel puțin la nivelul discursului bisericii. „Adevăratul bărbat este cap muierii și pentru aceasta trebuie să o povățuiască; însă muierea nu e slujnică, nici e roaba bărbatului, ca să o poată batjocori cum îi place. Nu pentru aceea e bărbatul cap femeii ca cu semeție s-o stăpâneacă pre muiere, ci cu milă să poarte grijă de ea”.

Nicolae Ghişan