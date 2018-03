Totul pentru calificare!

CSM Satu Mare a obținut marți victoria în deplasare la SCM Timișoara, iar azi de la ora 18 se va juca al treilea meci la capătul căruia se va cunoaște și ultima echipă calificată în semifinalele Ligii Naționale de Baschet Feminin.CSM Satu Mare a obținut marți victoria în deplasare la SCM Timișoara, iar azi de la ora 18 se va juca al treilea meci la capătul căruia se va cunoaște și ultima echipă calificată în semifinalele Ligii Naționale de Baschet Feminin.

Este singurul duel care are nevoie de un joc decisiv, în următoarea fază s-au calificat deja Sepsi, Universitatea Cluj-Napoca și Olimpia Brașov. Învingătoarea de vineri va juca în semifinale cu Olimpia Brașov, iar în partea cealaltă vor juca Sepsi și “U” Cluj-Napoca.

Și în următoarea fază se va juca după sistemul cea mai bună echipă din trei meciuri. CSM Satu Mare – SCM Timișoara va lua startul vineri, 30 martie, de la ora 18:00, în sala LPS “Ecaterina Both”.

Din pacate, Kristina Baltic acuza dureri la genunchi si nu va putea evolua, in rest toate fetele din lot sunt apte si dornice sa obtina calificarea in semifinale. ”Dacă vom juca cu aceeași dăruire ca și la Timișoara și vom avea o atitudine corectă în joc nu ar trebui să avem emoții. Trebuie să trecem mai departe pentru că eu cred că această echipă are valoarea necesară de a se bate pentru titlu”, spune antrenorul Marius Dobă. Partida va fi arbitrata de Ciprian Ciocan, Ionut Morar si Amalia Marchis. Comisar Viorel Constantinescu.