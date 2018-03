Unirea, la primul meci oficial

Unirea Tășnad va juca în sfârșit primul meci oficial din acest an. După amânarea primei etape a returului și implicit a meciului de la Dej, din cauza vremii nefavorabile de acum două săptămâni, iată că azi Cristi Popa și Ovidiu Suciu au în sfârșit parte de debutul lor ca antrenori la nivelul ligii a 3-a.

Unirea va juca în județul Alba la Ighiu în fața unei echipe ce a impresionat până acum în seria a 5-a. Performanța ocupă poziția a 2-a a clasamentului și pare singura echipă capabilă să țină ritmul impus de liderul Universitatea Cluj Napoca. Unirea a pornit de joi spre Ighiu și s-a cazat la Alba Iulia. Din lot lipsește doar Imi Nagy, aflat în recuperare după problemele medicale avute în acest an. ”Mergem să ne jucăm șansa. E primul nostru meci oficial și sperăm să confirmăm pregătirea bună avută în această iarnă. Am înțeles că vom juca la Ighiu pe un teren mic și că e primul lor meci acolo după zece luni.Am văzut imagini cu adversarii și sunt foarte periculoși la faze fixe. În plus vin și după un succes categoric în primul lor meci din acest an” ne-a spus antrenorul Cristi Popa.

Iată lotul celor de la Unirea pentru acest meci:

Cherecheș, Moroz-portari, Vădan, Bălău, Parnău, Silaghi Mario, Bercean, Palenceac, Stanciu, Cubaș, Chivari, Silaghi Raul, Popa, Ciul, Ștef, Nemeș, Cadar, Faur, Szekely.

Clasament1.Universitatea Cluj 382.Performanţa Ighiu 343.Comuna Recea 294.Industria Galda 285.Metalurgistul Cugir 286.Unirea 1924 Alba Iulia 247.CFR Cluj 2 228.Sănătatea Cluj 229.Avântul Reghin 2210.Unirea Tăşnad 1811.Gaz Metan 2 1512.CS Iernut 1113.FC Avrig 1114.Unirea Dej 715.Viitorul Ghimbav 3