„Va veni şi rândul lui”

CS U Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, pe „Ion Oblemenco”. Debutul satmareanului Florin Gardos a fost amanat, dar antrenorul Devis Mangia promite ca „va veni si randul lui sa joace”. „Gardos munceste, incepe sa inteleaga ce vrem de la el si care e stilul nostru de joc. Va veni si randul lui sa joace, la fel ca veni si randul celorlalti jucatori care nu au fost cu Dinamo in teren. Vreau sa-mi felicit toti jucatorii care au evoluat, dar si pe cei care au ramas pe banca. Am un lot foarte valoros, iar acum toata lumea poate sa joace, nu mai e nimeni accidentat”, a spus Devis Mangia, potrivit gsp.ro.