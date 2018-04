Bravo, fetelor! Peștișorul de aur vă va răsplăti și pe voi

Dacă până acum erați obișnuiți ca la această rubrică să fie ”înfierați” cei cu fapte reprobabile și cu un comportament anticivic, de data aceasta vom schimba lucrurile și vă vom prezenta acțiunea a două domnișoare ( care o fi femininul la confrate de breaslă?) demnă de toată lauda. Probabil știți din GNV că sute de peștișori din lacul secat al Grădinii Romei erau pe cale să aibă parte de o moarte cruntă. Două jurnaliste, Mirela Filimon și Alina Creț, s-au mobilizat și au recuperat cea mai mare parte a peștilor condamnați la moarte și apoi i-au eliberat în râul Someș. Dacă până acum erați obișnuiți ca la această rubrică să fie ”înfierați” cei cu fapte reprobabile și cu un comportament anticivic, de data aceasta vom schimba lucrurile și vă vom prezenta acțiunea a două domnișoare ( care o fi femininul la confrate de breaslă?) demnă de toată lauda. Probabil știți din GNV că sute de peștișori din lacul secat al Grădinii Romei erau pe cale să aibă parte de o moarte cruntă.

Două jurnaliste, Mirela Filimon și Alina Creț, s-au mobilizat și au recuperat cea mai mare parte a peștilor condamnați la moarte și apoi i-au eliberat în râul Someș. "Lacul din Grădina Romei a fost secat pentru curățare, dar s-a decis ca toți peștii să fie lăsați să moară pe uscat. În seara aceasta eu și o colegă am fost să-i vedem. I-am pus pe toți în apă și am lasat galeata acolo. Ca să trăiasca trebuie să ajunga în apă, în Someș. Nu îi pot salva singură, mi-ar lua prea mult timp de aceea am nevoie de ajutorul vostru. E nevoie de un butoi sau două și câteva persoane ca să le putem căra până lânga Someș. Maine dimineata la 6.00 se deschide Gradina Romei și am putea începe salvarea lor, altfel odată cu apariția soarelui va seca și puțina apă în care se zbat pentru supraviețuire. Vă rog să nu rămâneți indiferenți!", a fost apelul lansat de Alina Creț.

Și cum acțiunea celor două a fost încununată de succes nu avem decât să le felicităm pentru acțiunea lor și credem cu tărie că într-o zi peștișorul de aur le va răsplăti pentru minunatul gest. Bravo, fetelor!