De 6 ani, CS Primavera la Satu Mare

Povestea acestui club de fotbal e descrisă deosebit pe site-ul oficial al clubului… ”In primele zile ale lunii aprilie 2012, pe o vreme de primăvară, care trezeste natura la viața, iar pomii infloresc atat de frumos, un buchet de copii s-au strans in curtea terenului sintetic Primavera, pentru a porni la drum un proiect care in scurt timp a devenit o stare de spirit.

Da, pentru ca Scoala de fotbal Primavera reprezintă o stare de spirit, creată de toți cei care asigurăm ambientul si mediul propice bunei desfasurări a activitătii fotbalistice la clubul nostru. In toți acesti ani, noi, cei care răspundem de destinele acestui club, impreună cu ceilalti reprezentanti ai familiei (copii, părinți, bunici, sponsori, sustinători etc.), am reusit sa realizăm lucruri mărețe, de la dezvoltarea bazei materiale si atragerea unui numar impresionant de copii si până la participări la turnee zonale. Suntem convinsi ca nu ne vom opri aici si clubul nostru se va dezvolta an de an, iar impreuna vom face ca acest club sa devina unul cat mai infloritor!”

Clubul a fost fondat de Lucian Ploieşteanu şi Florin Fabian, iar ca antrenori îi are acum pe Marius Toma, Cristian Schnelenperger, Istvan Botoş, Marius Bălău şi Vasile Şleam.“Avem peste 150 de copii la club şi suntem mândri de modul în care acest proiect a evoluat până acum. Suntem deja apreciaţi la nivel national, invitaţi la turnee puternice iar copiii, şi asta e cel mai important lucru, vin cu drag la antrenamente. Avem o relaţie deosebită şi cu părinţii copiilor de la toate grupele căci rolul nostru, pe lângă acela de a-i învăţa pe micuţi tainele fotbalului, e şi acela de a-i educa prin sport”, spune managerul proiectului, Florin Fabian.Sunt grupe la club de la cei născuţi în 2012 până la 2004, iar antrenamentele se desfăşoară în bazele sportive proprii, sinteticul de la Satu Mare şi terenul de la Păuleşti. Conducerea clubului Primavera doreste sa transmita tuturor celor care fac parte din aceasta minunata familie, sanatate, putere de munca si mult succes! SPORT PENTRU SANATATE, MUNCA PENTRU PERFORMANȚA! este sloganul cu care Primavera a pornit la drum… “LA MULŢI ANI, FAMILIA PRIMAVERA!”