Doina Feher – viceprimar – angajată în slujba oraşului!

Viceprimăriţa municipiului Satu Mare, ing. prof. Doina Feher, face parte din acea categorie de oameni, întâlnită destul de rar, care cred în misiunea încredinţată de cei mulţi! Rareori am avut senzaţia, într-o emisiune “Oameni şi fapte”, pe care am resimţit-o în discuţia de 50 de minute, de linişte, înţelegere şi bun simţ! Nu am trăit zgomotul, văzut la posturile naţionale, produs de aglomerări lexicale obositoare, deşi problemele dezbătute au fost importante şi “acide”. De ce? Pentru că dna. Doina Feher provine dintr-o instituţie de educaţie, de cultură, care formează caractere şi oameni pentru societatea pe care o vrem în Europa. Dna viceprimar, în felul de a vorbi, sub semnul şoaptei, al armoniei, nu s-a sfiit să spună lucrurilor pe nume, să apere dreptatea şi adevărul, să privească destul de critic, aspectele vieţii culturale, sociale şi politice din zilele ce le trăim. Este conştientă că a fost aleasă pentru a-i reprezenta pe cei mulţi, care au aşteptări de la instituţia numită, de când îi lumea – primărie! Ştie că a lucra în conducerea primăriei înseamnă responsabilitate, nesomn, muncă, pasiune şi multă dăruire. Sigur, atribuţiile pe care le are sunt multe, dar a rămas ataşată învăţământului, pe care l-a slujit cu sfinţenie timp de 30 de ani. Funcţia de demnitate publică îi oferă şi satisfacţii, fără a uita că a ajuns acolo datorită oamenilor din jur şi pentru a face totul în folosul lor. Este mândră că activează, cu succes, într-un partid , dar nu-i subordonată total acestuia, lucru care n-o împiedică să-şi facă datoria de viceprimar, alături de cei trei edili ai municipiului, oameni serioşi, ambiţioşi care doresc, prin tot ce fac, să crească bunăstarea sătmărenilor. Se bucură de buna colaborare ce există între edili şi cea cu serviciile primăriei. Dna Doina Feher laudă personalul primăriei, care, bine instruit şi educat, deserveşte impecabil pe cei care apelează la serviciile primăriei. Sigur, invitata NVTV răspunde de mai multe sectoare, importante pentru instituţie şi pentru municipiu: învăţământ, cultură, asistenţă socială, teatru, casa de cultură etc., plus departamente: informatică, administrativ, relaţii cu publicul, autoritate tutelară. Este conştientă de faptul că un oraş fără cultură este un oraş fără identitate. Poate, tocmai de aceea este mereu prezentă la activităţi culturale, atât de necesare oamenilor cetăţii: lansări de carte, vernisaje de expoziţii, cenacluri, concursuri, întâlniri cu cititorii la Biblioteca Judeţeană, spectacole etc. Prezenţa dnei viceprimar înseamnă mult pentru organizatori şi pentru eroii celor care formează obiectul activităţii. Ştie întotdeauna să aducă un cuvânt de mulţumire, de felicitare, dovadă că în tot ce face există bunul simţ! Întotdeauna când are o iniţiativă îşi consultă colegii din conducere şi mai ales pe secretarul municipiului, omul “cheie” al primăriei, omul care, de fapt, avizează orice proiect de hotărâre emanat de Consiliul local. Reţin că dl. prefect sublinia într-o emisiune asemănătoare rolul secretarului într-o primărie, spunând că este cel cu responsabilitate deosebită şi trebuie să se ţină cont de legislaţie! A fost greu pentru dna viceprimar să răspundă la întrebarea mea : Cum de aţi votat mărirea taxelor şi impozitelor cu 20%? Sigur, populaţia pe care am întâlnit-o la finanţe, în 8-20 ianuarie, înjurând şi blestemând, mi-a arătat nemulţumirea pentru că, mărind taxele şi impozitele, primăria a “lovit în populaţie”. Cred că este o acţiune pripită: Banii aceia îi obţineau reducând sărbătorile din cursul anului, făcându-le de o zi şi nu în piaţa centrală, care a devenit o “piaţă de vechituri”, un talcioc cu tot felul de tarabe, cu gălăgie de tot felul ce tulbură liniştea unei jumătăţi de oraş în care locuiesc contribuabilii primăriei! A fost de acord dna viceprimar că la sărbătorile importante (ziua imnului, a drapelului etc.) se face totul de formă, cu o prezenţă “atât de absentă” . De fapt, nici ofiţerii şi puţinii militari nu-s prezenţi! Sigur, oamenii vin la primărie cu fel de fel de probleme, de cereri, de reclamaţii. Sunt atât de diverse şi multe încât te sperii. Se încearcă să se dea curs rezolvării lor şi mă bucur că se găseşte înţelegere, excluzând absurdităţile. Lumea se plânge de ADP, de amenzi, de lipsa de parcări, dar oamenii nu respectă nimic. Este timpul să arătăm lumii că suntem civilizaţi! Ar fi primăria şi mai aglomerată, avându-se în vedere că 87 de posturi sunt vacante. D-nei viceprimar nu-i convine că pleacă tinerii şi specialiştii din ţară. Se vede din tot ce face, că iubeşte oraşul, oamenii şi simte pulsul de dezvoltare al municipiului, respectându-i pe locuitorii sătmăreni!

Teodor Curpaş