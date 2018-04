Donație Rotaract pentru Spitalul Județean

Clubul Rotaract Satu Mare, format din tineri cu vârste între 18 și 30 de ani, care se implică voluntar în acțiuni menite să educe societatea și să aducă un plus valoare societății, au mai făcut o faptă bună. Pentru al patrulea an la rând, în urma proiectului „O cană de Fericire” s-a făcut o donație către Spitalul Județean de Urgență. De această dată, în atenția tinerilor a fost secția de chirurgie, care a fost dotată cu instrumentar. ”În perioada 5 – 22 decembrie 2017 Asociația Rotaract Club Satu Mare a organizat proiectul „O cană de fericire” care a ajuns în 2017 la cea de-a patra ediție. Începând cu ziua de luni, 5 decembrie, s-a deschis căsuța Rotaract, locul unde sătmărenii au putut face donații și unde au fost serviți cu vin fiert, ceai, ciocolată caldă și fursecuri în schimbul donațiilor lor. Banii strânși în urma proiectului au fost redirectionați în acest an la dotarea secției de Chirurgie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare prin achiziționarea instrumentarului necesar constând din: Pensa laparoscopica traumatica 10 mm, 2x Pensa laparoscopica de disectie 5 mm, 2x Pensa laparoscopica tip aligator 5 mm, Maner pensa laparoscopica, insert pensa laparoscopica tip aligator 5 m, Insert foarfeca laparoscopica 5 mm, Cablu monopolar pentru electrocauter. Dorim să mulțumim pe această cale tuturor celor care au susținut proiectul nostru prin donațiile lor.”, se arată în comunicatul de presă al celor de la Rotaract.