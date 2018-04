Festivalul Paula Raț, la prima ediție. Unde și cum te poți înscrie

Tatăl regretatei Paula Raț, Catrinel Raț, s-a ținut de cuvânt și a reușit să organizeze prima ediție a Festivaului Național Pop-rock ”Paula Raț”. Festivalul își propune să descopere și să ofere posibilitatea tinerilor de a-și evalua valentele artistice și, de asemenea, își propune să promoveze muzica pop-rock de valoare.

Cei care vor să participe la acest eveniment vor trimite:

– un videoclip cu o piesa in limba romana obligatorie din repertoriul poprock romanesc si o piesa in limba straina din repertoriul poprock international, sau ambele in limba romana (cu interpretare live). Acestea se pot trimite prin www.wetransfer.com la adresa de emai:l ratcatrinel@gmail.com.

– copie dupa carte de identitate sau certificat de nastere, o fotografie color recenta in format digital la rezolutie maxima si numarul de telefon la care puteti fi contactat. Toate acestea trimise prin email la aceeasi adresa, ratcatrinel@gmail.com .

-dovada achitarii taxei de inscriere la preselectie. Plata taxei de inscriere in valoare de 150 Lei se va face in contul: RO67BTRLRONCRT0224053901 – Banca Transilvania , cu specificatia ” taxa inscriere Festival Paula Rat”.

Ultima data de inscriere este pe data de 16 aprilie 2018.

(Pentru cazare daca este necesara sau alte informati, inclusiv pentru procurarea invitatiilor, la tel: 0754403531).

Festivalul va avea loc în data de 20 aprilie, între orele 16.00 și 22.00, la Filarmonica ”Dinu Lipatti” din municipiul Satu Mare.

Invitatiile se pot procura incepand cu data de 10 aprilie 2018.