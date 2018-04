Florin Gardoş s-a întors în Liga 1 după 1.414 zile

Satmareanul Florin Gardoş (29 de ani) a jucat, sâmbătă seară, primul meci în Liga 1 după 1.414 zile. Stoperul a fost rezervă în derby-ul CS U Craiova – CFR Cluj, dar o accidentare a croatului Renako Kelic i-a dat şansa debutului sub comanda lui Devis Mangia.

Împrumutat de la Southampton în această iarnă, despre Gardoş s-a spus că nu l-a impresionat pe Mangia la antrenamente, motiv pentu care strategul italian a întârziat să-i ofere şansa de a reveni în competiţia pe care a părăsit-o la finalul sezonului 2013/2014. Însă un eveniment neprevăzut a făcut ca fundaşul central să debuteze pe noul “Oblemenco” într-un moment important.

După 79 de minute în care s-a luptat cu Billel Omrani, croatul Renato Kelic a făcut crampe, s-a întins pe gazon şi a transmis, imediat, că nu mai poate continua meciul. A fost momentul în care Mangia l-a chemat de pe banca de rezerve pe Florin Gardoş, fotbalist care jucase ultima dată în Liga 1 în urmă cu 1.414 zile, într-un FCSB – Petrolul Ploieşti, meci din finalul sezonului 2013/2014, ultimul în care a fost folosit înainte să fie vândut la Southampton.

Primit cu aplauze de miile de fani olteni din tribune, Gardoş şi-a ocupat locul într-o linie defensivă cu Tiago Ferreira şi Răzvan Popa şi a avut misiunea de a-i bloca pe Omrani şi Ţucudean în ultimele minute ale derby-ului.

“Mă bucur că am jucat primul meci și sper să am ocazia să joc mai mult. E păcat că n-am obținut mai mult, dar e bine și așa. Am făcut sacrificii mari ca să vin la Craiova pentru a juca și sper să mai primesc șanse. N-a fost un meci prea plăcut de privit, s-a construit destul de greu. Nici calitatea terenului n-a fost grozavă, a fost un meci foarte închis. Mi-aș dori să fiu titular etapa viitoare cu Steaua și să câștigăm. CFR joacă un fotbal mai puțin plăcut, dar eficient. Se poate întâmpla orice în acest campionat. Avem șanse mari la două trofee și vom lupta pentru asta”, a precizat Gardoș, la TV Telekom Sport.