Gol şi eliminare pentru Eric Bicfalvi

Eric Bicfalvi a restabilit egalitatea pentru echipa sa, FC Ural, in fata lui Rubin, la care Enache a jucat tot meciul.Meciul s-a incheiat cu scorul de 1-1, iar Bicfalvi a fost eliminat in minutul 88 pentru al doilea galben. Enache a avut o contributie importanta la golul lui Rubin. Dupa o actiune de-a sa pe partea dreapta s-a marcat golul de 1-0.