În jurul lumii cu Afdam şi Cfaim – o pace jucată la pokerul războiului

Bună dimineața stimați cititori … și Hristos a Înviat! … vă salută Cfaim și Afdam … umilii dumneavoastră corespondenți de politică internă și internațională ai Agenției de Știri – Tsev Dron Ed Atezag, … dezbătând și azi revista presei internaționale; într-o nouă zi a săptămânii plină de provocări, în care dorind să dezbatem lumea-n lung și-n lat, în deslușirea semnelor acestui timp complicat în care trăim … respirăm și ne mișcăm. Avem de-a face … și desface … un ”cui al lui Pepelea” bătut în fruntea îndurerată … și din ce în ce mai însângerată a Orientului Mijlociu, cu un popor sirian jucat la poker de marile puteri … (așa-zis emergente) ale lumii … și cu 103 rachete de croazieră Tomahawk, JASSM și Storm Shadow, lansate de pe distrugătoare americane, fregate franceze, bombardiere și avioane multirol aliate, … mult lăudate de un Pentagon care susține că aproape toate aceste instrumente ale morții și-au atins ținta. Știi Afdame … parcă-i văd dinții primului om de stat din S.U.A. strălucind de satisfacție în timp ce scria pe pagina de Twitter: „Un atac perfect executat. Mulțumesc Franței și Marii Britanii pentru înțelepciunea și pentru puterea Armatelor lor. Nu puteam să avem un rezultat mai bun. Misiune îndeplinită“. O misiune având strategia definită prin: ”miza cea mare este de căutat dincolo de protejarea civililor sirieni. Experții citați de presa vestică arată că atacul de sâmbătă marchează revenirea Occidentului în marele joc al Orientului Mijlociu, după reducerea influenței vestice din Liban până în Yemen (sursa Cotidianul https://www.cotidianul.ro/siria-cronica-unui-bombardament-anuntat/)”. Ce ar putea însemna această revenire a Vestului? O telegramă diplomatică saudită publicată de WikiLeaks în vara anului 2015 poate să aducă în lumină intervenția militară executată sâmbăta trecută de S.U.A. & co, prin recentul turneu al prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman în Marea Britanie, SUA și Franța care venea cu următorul mesaj: „Dacă regimul sirian va putea trece de actuala criză în orice formă, primul scop va fi răzbunarea pe țările care i-au fost împotrivă, iar Regatul ar fi unul dintre primii pe listă. (…) Trebuie să încercăm prin toate mijloacele să alungăm actualul regim din Siria”. Adică, cu alte cuvinte … fraților vreți petrol și dolari … haideți să-i dăm în cap lui Bashar al-Assad și totu-i rezolvat. Bine Afdame … dar cum rămâne cu marele vecin de la Răsărit … proaspătul reinstalat Vladimir Putin? Ei … de aici pornește și pokerașul nostru! Trebuie să spunem că Big Brotherii noștri occidentali n-au avut ghearele chiar atât de ascuțite pe cât strigătele de luptă de dinainte anunțată, pentru că … ”dincolo de disputa de factură militară privind efectul loviturii, operațiunea anglo-franco-americană nu a fost nici năucitoare, nici decisivă. A fost o lovitură limitată, cu rol de avertisment pentru regimul Assad și pentru Rusia” titrează același Cotidianul. Adică … cum ar spune nenea Trump: Dorogiye tovarishchi and dear friends … let’s play Syria at Poker. Sau spus cu mănușele: niscaiva ținte sugerate de SUA … o armată siriană care a avut la dispoziție mai multe zile pentru a-și retrage avioanele, tehnica militară și infanteria către bazele militare ruse de la Tartus sau Khmeimim, apărate de sistemele S-400 … Pierderile de partea siriană? Avarierea unor piste, distrugerea unor clădiri din Damasc și de la periferia capitalei și victime colaterale. Cfaime, am în față o postare de pe popularul Facebook care doinește cu un umor negru englezesc următorul mesaj: ”Bombe care costă 100.000 de dolari dintr-un avion care costă 100 milioane de dolari care zboară cu un cost de 40.000 $ pe oră pentru a ucide oameni care trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. Acesta e rahatul pe care ei îl numesc război.”

Valeriu Ioan