Începe bătălia pentru finală!

CSM Satu Mare revine după o pauză de cinci ani în semifinalele Ligii Naționale de baschet feminin. Baschetbalistele antrenate de Marius Dobă vor întâlni azi în penultimul act al competiției pe Olimpia Brașov, iar primul meci ( se joacă cel mai bun din trei partide) va avea loc în Vinerea Mare, de la ora 18 în sala LPS. Dacă pentru CSM Satu Mare meciul de vineri înseamnă practic revenirea în elită, pentru Olimpia Brașov e a treia semifinală consecutivă. Trupa lui Dan Calancea a cucerit anul trecut medaliile de bronz și a jucat finala Cupei României iar în acest an a luat bronzul în Liga Europei Centrale. CSM Satu Mare pornește cu avantajul terenului propriu în duelul cu Olimpia.“Trebuie sa gestionam bine avantajul terenului propriu si sa nu mai repetam greseala facuta in meciul unu cu Timisoara. Am demonstrat si in sezonul regulat ca putem invinge Olimpia Brasov…Totul depinde doar de noi”, spune managerul echipei, Florin Muresan. Kristina Baltic a revenit la antrenamente și anunță că e aptă pentru duelul de vineri. În rest, Sfîrlea mai are probleme mici la mână dar poate juca … Din lot fac parte Andra Mandache, Alexandra Uiuiu, Andreea Lazăr, Anamaria Kadar, Andrea Olah, Taneisha Harrison, Porchia Green, Marina Solopova, Kristina Baltic, Brittany Denson, Marina Sfîrlea, Renata Szmutku.~Programarea nu e una prea fericita pentru iubitorii acestui sport. Speram ca totusi in Vinerea Mare suporterii sa vina din nou la sala asa cum au facut-o la meciurile cu Timisoara. Speram sa revenim in finala Ligii Nationale dupa o pauza de sase ani” a mai spus oficialul de la CSM. Partida de vineri va începe la ora 18. Meciul doi e programat pe 12 aprilie la Brașov. Partida va fi arbitrata de Bogdan Podar, Vlad Potra si Cristian Trofim. Comisar Radu Bucerzan. În cealaltă semifinală se întâlnesc Sepsi Sfântu Gheorghe și U Cluj Napoca.