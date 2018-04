ÎNVIEREA – La “Glasul Bisericii”!

Frumoasă emisiune a rămas “Glasul Bisericii”, realizată la NVTV! La marile evenimente emisiunea este realizată, cu deosebit succes, prin invitaţii de onoare, deja cunoscuţi de toţi credincioşii din judeţ şi… nu numai! Este vorba de părintele protopop Marian Crainic, părintele paroh Vasile Perşe de la Santău şi părintele Viorel Paşca – prezenţi în frumoasa catedrală din Tăşnad, lăcaş de cult legat atât de puternic de numele pr. Marian Crainic. O biserică primitoare, potrivită pentru astfel de emisiuni. S-au discutat lucruri importante, pornind de la recenta vizită a pr. Crainic în Australia, cu impresii despre oameni şi omenie, despre viaţa credincioşilor, despre zâmbetul de pe faţa locuitorilor. Impresii frumoase au fost aduse şi de pr. Viorel Paşca după vizita făcută în Malta, spunând că “a călcat pe istorie!”. Părintele Vasile Perşe a explicat , pe larg, frământările credincioşilor din Santău pentru Marea Sărbătoare a Învierii, despre vopsitul ouălor, despre zilele premergătoare Învierii. Sigur, ne-am pus problema ce îi frământă pe creştinii de oriunde, de data Sărbătoririi Învierii, diferită, de parcă Învierea a avut loc la date diferite. Asta din cauza a două “capete” de ambiţii şi orgolii, uitând că lumina se aduce din locurile sfinte o singură dată! Oare până când? Oare glasul “poporului suveran” nu se face auzit? Fără acest popor credincios al lumii n-ar exista “capetele” despre care aminteam! Giulgiul despre care vorbim era legat de moarte, dar a devenit martor al Învierii lui Iisus, dovadă că acolo zăcuse el înfăşurat. Ştim, Iisus a murit pe cruce, iar Apostolii şi ucenicii Lui n-au putut prevedea deznodământul pe care-l vedeau cu neputinţă! Dacă în Matei 25,42-43, se spune: “Că flămând am fost şi nu mi-aţi dat să mănânc… bolnav şi nu m-aţi cercetat” ne-a dus cu gândul pe care vi-l relatăm: Ce înseamnă a fi creştin cu fapta? Ştim bine că la temelia vieţii sfinte se află o convorbire vie a sufletului cu Dumnezeu în interiorul inimii, departe de toţi. Ne punem întrebarea : “Ce este, de fapt, rugăciunea în taină?”. La aceasta a răspuns şi IPS Justinian, în caietul 187: “Postul şi rugăciunea ne dau puterea să ne ridicăm din starea de fiinţă trecătoare la statutul de făpturi nemuritoare, de fii ai lui Dumnezeu”. Am considerat că este darul lui Iisus! Sigur, în emisiune s-au discutat şi problemele ce vizează acţiunile frumoase iniţiate de bisericile ortodoxe în preajma Învierii şi, desigur, în noaptea de Înviere. M-au surprins răspunsurile la întrebările “fulger” adresate invitaţilor mei la emisiune. Dacă vi le-aş adresa şi dvs., stimaţi cititori şi telespectatori, gândiţi-vă ce aţi răspunde? Să încercăm:- Care este cuvântul favorit al dvs.?- Ce muzică vă place? De ce?- Ce vă enervează în viaţa de toate zilele?- Personalitatea preferată!- Ce meserie v-ar fi plăcut?- Ce floare vă place?-Ce v-ar plăcea să vă spună Dumnezeu?- Care-i ofranda dvs. pentru Dumnezeu?- Suntem în anul Centenarului Marii Uniri. Ce vă place şi ce nu vă place în România?- Ce s-ar întâmpla dacă fiecare din noi am participa cu o fărâmă de bine? Ar fi ca o revoluţie altfel?- Care-i cea mai mare nenorocire în viaţa asta? (Legat de această întrebare, invitaţii mei au dezbătut cu atâta seriozitate, fiecare posibilitate de răspuns: bătrâneţea, singurătatea, sărăcia, boala, moartea…) Sigur, comparaţia privind fizionomia oamenilor întâlniţi în aceste ţări avansate, cu cea a noastră, am constatat că la noi oamenii merg cu capetele plecate, cu privirea în jos (pentru gropile din caldarâm şi pentru întristările lor), merg îngânduraţi mulţi, chiar mulţi, vorbesc singuri şi cară sacoşe, plase, fiind mereu grăbiţi şi agitaţi. Astea trebuie să ne dea de gândit nouă şi, mai mult, celor care conduc această ţară. Comparând cu orice ţară, considerată avansată, oamenii nu sunt puşi pe un făgaş care duce la bunăstare, la fericire! Am realizat emisiunea în 27 martie, ziua în care s-au împlinit 100 de ani de la Unirea cu Basarabia. Regret că în judeţul nostru oficialităţile n-au făcut nimic. Noroc cu Muzeul Judeţean care a realizat un reuşit simpozion pe tema aceasta, cu un frumos program artistic, având invitaţi şi un grup de vizitatori din Codlea-Braşov!

Teodor Curpaş