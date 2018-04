Loga Dance School, pe podium la Nyiregyhaza

Loga Dance School a participat la sfârșitul săptămânii trecute la concursul organizat de clubul SZABOLCS DSE în Nyiregyhaza (Ungaria).Școala de dans sătmăreană a participat cu cinci perechi . Acestea au concurat la opt categorii, din care in șase au intrat in finala, concurand in clasele: E, D, C si B.In total, perechile de la Loga Dance au obtinut 12 medalii ( șase de aur, două de argint și una de bronz, iar trei medalii au fost pentru locurile patru și cinci calificate în finale). Loga Dance School se pregătește intens pentru participarea la concursul din 14 aprilie de la Sebeș.