Ne arbitrează în weekend! Program & delegări!

ETAPA A 12-A
7 aprilie 2018
CSM Victoria Carei – Ştiinţa Beltiug, orele 10:00 / 12:00
A: Ovidiu Mazilu
A1: Neichi Sergiu
A2: Tăbăcaru Sergiu
Obs.: Brudaşca Bogdan
Talna Oraşu Nou – FC Certeze, orele 09:00 / 11:00
A: Bathory Ştefan
A1: Bonţidean Daniel
A2: Jennifer Damian
Obs.: Turtureanu Ioan
Turul Micula – *Dari Lipău 3-0 (*retras din campionat)
Recolta Dorolţ – Crasna Moftinu Mic, amânat
Energia Negreşti – ACS Voinţa Doba, amânat
Voinţa Babţa stă
ETAPA A 15-A
7 aprilie, orele 10:00 / 12:00
AS Livada – Dacia Medieşu Aurit
A: Maramureş
A1: Maramureş
A2: Maramureş
Obs.: Cseh Alexandru
Someşul Odoreu – CS Someşul Oar
A: Bogdan Tincu
A1: Boroş Alex
A2: Zsigrai Cătălin
Obs.: Iosif Vigu
Unirea Păuleşti – Viitorul Viile Satu Mare
A: Raţ Sebastian
A1: Raţ Sebastian jr.
A2: Ghencean Marius
Obs.: Matei Claudiu
Viitorul Vetiş – Victoria Apa
A: Kovacs Szabolcs
A1: Kopriva Zsolt
A2: Sălăgean Norbert
Obs.: Borz Ionel
Speranța Halmeu – Atletic Craidorolț
A: Chiorean Cristian
A1: Bauer Iosif
A2: Bauer Adalbert
Obs.: Liviu Năstruţ
Venus Dumbrava – AS CS Cetate Ardud (Mădăras)
A: Chiriloaia Ciprian
A1: Estan Alex
A2: Miclăuş Răzvan
Obs.: Dumitraş Gheorghe
Sportul Botiz – Voinţa Lazuri, teren Agriş
A: Hariş Armin
A1: Szabo Andrei
A2: Orha Dan
Obs.: Chioreanu Radu
ETAPA A 15-A
7 aprilie, orele 10:00 / 12:00 (* o excepţie)
Schwaben Kalmandi Cămin – Real Andrid
A: Omuţ Marius
A1: Corb Ioan
A2: Gireadă Bogdan
Obs.: Pataki Zoltan
Unirea Pişcolt – Fortuna Căpleni
A: Chiş Florin
A1: Iuhasz Tibor
A2: Ilieş Andrei
Obs.: Rozs Zoltan
Stăruinţa Berveni – Viitorul Lucaceni, orele 13:00 / 15:00
A: Peter Alin
A1: Ciceu Marian
A2: Ardelan Vlad
Obs.: Morar Nicolae
AS Căpleni – Schamagosch Ciumeşti
A: Peneghi Şerban
A1: Dragoş Bogdan
A2: Miron Ciprian
Obs.: Papp Ioan
Victoria Tiream – Recolta Sanislău
A: Bogdan Răzvan
A1: Mihali Bogdan
A2: Man Cătălin
Obs.: Halici Eugen
AS Ghenci – Olimpia Domăneşti
A: Rad Bogdan
A1: Reday Arpad
A2: Vass Mark
Obs.: Kegyes Tibor
Vulturii Santău 2013 – Frohlich Foieni
A: Pop Lucian
A1: Moisa Florin
A2: Szakacs Zsolt
Obs.: Petz Istvan
Etapa a 15-a
7 aprilie, ora 12:00 (*o excepţie)
ACS Turulung – Prietenia Crucişor
A: Petruţ Sebastian
A1: Batori Patrick
A2: Szucs Nicolas
Obs.: Stoica Viorel
Olimpia Căuaş – Unirea Bercu
A: Girati Cristian
A1: Ciocoi Marian
A2: Ienei Matei
Obs.: Lizac Paul
Platanul Marna – Codreana Homoroade
A: Coman Marius
A1: Sician Bogdan
A2: Sician Gabriel
Obs.: Rus Gavril
AS CS Cetate Ardud II – Speranța Bogdand
A: Pop Emanuel
A1: Pop Paul
A2: David Raul
Obs.: Kegyes Adalbert
Luceafărul Decebal – Ugocea Porumbeşti, teren Porumbeşti
A: Simon Elek
A1: Popescu Tudor
A2: Borza Vlad
Obs.: Dorca Marcel
Kneho Urziceni – Egri Sasok Agriş
A: Bărbuş Stejerel
A1: Căliman Patrick
A2: Bor Alberto
Obs.: Iuhas Ioan
Dacia Supur – Recolta Dorolț II, teren Dara, ora 15:00
A: Mihai Marius
A1: Sas Bogdan
A2: Bencze Ovidiu
Obs.: Kuki Carol
Gloria Moftinu Mare – stă
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