Ne arbitrează în weekend! Program & delegări!

06/04/2018 | Filed under: Sport | Posted by:

Liga a IV-a, Elite

ETAPA A 12-A

7 aprilie 2018

 

CSM Victoria Carei – Ştiinţa Beltiug, orele 10:00 / 12:00

A: Ovidiu Mazilu

A1: Neichi Sergiu

A2: Tăbăcaru Sergiu

Obs.: Brudaşca Bogdan

Talna Oraşu Nou – FC Certeze, orele 09:00 / 11:00

A: Bathory Ştefan

A1: Bonţidean Daniel

A2: Jennifer Damian

Obs.: Turtureanu Ioan

Turul Micula – *Dari Lipău 3-0 (*retras din campionat)

Recolta Dorolţ – Crasna Moftinu Mic, amânat

Energia Negreşti – ACS Voinţa Doba, amânat

Voinţa Babţa stă

Liga a IV-a, seria A

ETAPA A 15-A

7 aprilie, orele 10:00 / 12:00

 

AS Livada – Dacia Medieşu Aurit

A: Maramureş

A1: Maramureş

A2: Maramureş

Obs.: Cseh Alexandru

Someşul Odoreu – CS Someşul Oar

A: Bogdan Tincu

A1: Boroş Alex

A2: Zsigrai Cătălin

Obs.:  Iosif Vigu

 Unirea Păuleşti – Viitorul Viile Satu Mare

A: Raţ Sebastian

A1: Raţ Sebastian jr.

A2: Ghencean Marius

Obs.: Matei Claudiu

Viitorul Vetiş – Victoria Apa

A: Kovacs Szabolcs

A1: Kopriva Zsolt

A2: Sălăgean Norbert

Obs.: Borz Ionel

Speranța Halmeu – Atletic Craidorolț

A: Chiorean Cristian

A1: Bauer Iosif

A2: Bauer Adalbert

Obs.: Liviu Năstruţ

 

Venus Dumbrava – AS CS Cetate  Ardud (Mădăras)

A: Chiriloaia Ciprian

A1: Estan Alex

A2: Miclăuş Răzvan

Obs.: Dumitraş Gheorghe

 Sportul Botiz – Voinţa Lazuri, teren Agriş

 A: Hariş Armin

A1: Szabo Andrei

A2: Orha Dan

Obs.: Chioreanu Radu

LIGA A IV-A  –  SERIA B

ETAPA A 15-A

7 aprilie, orele 10:00 / 12:00 (* o excepţie)

 

Schwaben Kalmandi Cămin – Real Andrid

A: Omuţ Marius

A1: Corb Ioan

A2: Gireadă Bogdan

Obs.: Pataki Zoltan

Unirea Pişcolt – Fortuna Căpleni

A: Chiş Florin

A1: Iuhasz Tibor

A2: Ilieş Andrei

Obs.: Rozs Zoltan

 Stăruinţa Berveni – Viitorul Lucaceni, orele 13:00 / 15:00

A: Peter Alin

A1: Ciceu Marian

A2: Ardelan Vlad

Obs.: Morar Nicolae

 AS Căpleni – Schamagosch Ciumeşti

A: Peneghi Şerban

A1: Dragoş Bogdan

A2: Miron Ciprian

Obs.: Papp Ioan

Victoria Tiream – Recolta Sanislău

A: Bogdan Răzvan

A1: Mihali Bogdan

A2: Man Cătălin

Obs.: Halici Eugen

AS Ghenci – Olimpia Domăneşti

A: Rad Bogdan

A1: Reday Arpad

A2: Vass Mark

Obs.: Kegyes Tibor

Vulturii Santău 2013 – Frohlich Foieni

A: Pop Lucian

A1: Moisa Florin

A2: Szakacs Zsolt

Obs.: Petz Istvan

Liga a V-a

Etapa a 15-a

7 aprilie, ora 12:00 (*o excepţie)

 

ACS Turulung – Prietenia Crucişor

A: Petruţ Sebastian

A1: Batori Patrick

A2: Szucs Nicolas

Obs.: Stoica Viorel

 Olimpia Căuaş – Unirea Bercu

A: Girati Cristian

A1: Ciocoi Marian

A2: Ienei Matei

Obs.: Lizac Paul

Platanul Marna – Codreana Homoroade

A: Coman Marius

A1: Sician Bogdan

A2: Sician Gabriel

Obs.: Rus Gavril

AS CS Cetate Ardud II – Speranța Bogdand

A: Pop Emanuel

A1: Pop Paul

A2: David Raul

Obs.: Kegyes Adalbert

Luceafărul Decebal – Ugocea Porumbeşti, teren Porumbeşti

A: Simon Elek

A1: Popescu Tudor

A2: Borza Vlad

Obs.: Dorca Marcel

Kneho Urziceni – Egri Sasok Agriş

A: Bărbuş Stejerel

A1: Căliman Patrick

A2: Bor Alberto

Obs.: Iuhas Ioan

Dacia Supur – Recolta Dorolț II, teren Dara, ora 15:00

A: Mihai Marius

A1: Sas Bogdan

A2: Bencze Ovidiu

Obs.: Kuki Carol

 Gloria Moftinu Mare – stă

 

 

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