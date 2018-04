Perechea Alexia Tala – Diousi Rafael se impune la Cupa Muhlbach

Loga Dance School a participat sambata la Cupa MUHLBACH, un concurs national de dans sportiv organizat la Sebes. La aceasta competitie au participat peste 170 de perechi de dansatori din toata tara.

Scoala de dans a participat cu 5 perechi din care 3 au intrat in finala, concurand in clasele Hobby, E, D, Open Basic si Open. Iar in total au obtinut 3 medalii.

La acest concurs cel mai bun rezultat, locul 1, a fost obtinut de perechea Diousi Rafael & Tala Alexia. Acestia au concurat in clasa Open Basic 16-34 de ani. A fost al treilea concurs in clasa C pentru cei doi.

Rezultatul lor e cu atat mai merituos cu cat Alexia Tala are doar 14 ani, iar in aceasta categorie Open Basic a concurat cu perechile de peste 16 ani.

Perechea Varga Janis & Goras Mihaela a obtinut locul 2 in clasa Hobby 12-13 ani.

Fratii Vonhaz Erik & Vonhaz Ingrid au obtinut locul 5 in clasa Open Standard 16-34 de ani.

În 28 aprilie 2018, Loga Dance School va participa la Cupa Floris, concurs national organizat la Bistrita.

Felicitari sportivilor si antrenorilor pentru rezultatele obtinute!