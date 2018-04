Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniștrilor să fie pregătiți pentru minivacanța de 1 Mai

La sfârșitul săptămânii acesteia, românii au o minivacanță și aș vrea domnilor miniștri să pregătim acest lucru astfel încât românii să își poată petrece liniștiți această vacanță. Am fost informată deja de către d-na ministru Carmen Dan că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost realizat un plan de măsuri în ceea ce privește ordinea publică, fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor, dar și intervenții în caz de urgență. Am înțeles că și domnul ministru al apelor și pădurilor, domnul Deneș, a fost pe litoral și a verificat starea plajelor și ieri, domnul ministrul al Turismului, Bogdan Trif a avut o întâlnire cu reprezentanții operatorilor de turism. Este foarte bine, vă rog să continuați în acest sens. Așa cum am menționat, este important ca românii să își poată petrece zilele de vacanță în liniște, le-a transmis premierul Viorica Dăncilă, miniștrilor la începutul ședinței de Guvern.