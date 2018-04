Proiectul Voluntarilor olimpiști prinde contur

Olimpia a dispărut din păcate din peisajul fotbalului românesc. Măcinată de probleme financiare, echipa fanion a județului s-a retras din campionatul ligii a 2-a în această iarnă, iar apoi după mai multe penalizări venite de la comisiile FRF a fost exclusă din competiție.

Suporterii galben-albaștrilor au acceptat cu greu dispariția favoriților de pe harta fotbalistică a României și par acum deciși ca după modelul Poli Timișoara, Petrolul Ploiești sau AS Farul să pună bazele unei noi Olimpii…Una a suporterilor, sprijinită financiar doar din cotizatii sau donații și sponsorizări și fără implicarea autorităților.

Despre proiectul Voluntarilor olimpiști s-a vorbit luni seara la emisiunea Săptămâna sportivă de la Nord Vest TV. Iar în studio au venit trei dintre voluntari…Sergiu Tăbăcaru, Rareș Miclăuș și Ciprian Bretan. ”Deocamdată strângem semnături, cotizații, punem bazele bugetului pentru sezonul viitor. În două-trei săptămâni sperăm să avem și certitudini. Vrem să ne afiliem la AJF Satu Mare și dacă se va putea să jucăm în liga a 4-a. Avem discuții cu jucători din județ…Nu dăm încă nume nici de antrenor și nici de jucători, dar sperăm ca în scurt timp să avem un lot lărgit. Avem achiziționat echipamentul de joc. Fiecare membru cotizant va avea imprimat numele pe tricoul de joc… Avem idei multe, sperăm să strângem un grup numeros de suporteri”, spune Sergiu Tăbăcaru. Legat de finanțare, deja pe pagina de facebook a voluntarilor se oferă detalii despre modalitatea de a deveni membru cotizant…

”Vrem să strângem puțin de la mulți. Nu cred că e bine să depindem de un singur om sau sponsor care să dea direct o sumă mare. Căci dacă are apoi probleme noi rămânem descoperiți”, a amintit Rareș Miclăuș, cel care a devenit deja celebru cu stadionul Olimpia făcut din …lego. ”Ne doare și ne pasă de cum a dispărut clubul…Dar am promis că nu mai vorbim despre trecut. Noi am tot tras semnale de alarmă, de acum să se ocupe alții abilitați de ce a fost. Sperăm să ținem după modelul Poli Timișoara ideea de Olimpia în viață la Satu Mare. Vrem să jucăm pe Olimpia…

Estimăm un buget de 100000 lei din care ne descurcăm la început”, a punctat Ciprian Bretan. Mai multe despre ideile voluntarilor olimpiști pe pagina lor de facebook unde poate fi urmărită și înregistrarea emisiunii.