Sportul, la el acasă la Școala gimnazială ”Dr. Vasile Lucaciu”

”Ceea ce este cultura pentru umanitate este olimpismul pentru sport.”

Pornind de la citatul celui de-al doilea președinte al Comitetului Internațional Olimpic, Pierre de Coubertin (pedagog și istoric francez între anii 1863 – 1937), ne-am propus să prezentăm cele mai importante rezultate sportive obținute de către elevii școlii noastre în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar.

În perioada cuprinsă între anii 2008-2018 Catedra de Educație Fizică și Sport a desfășurat o bogată activitate instructiv-educativă și de performanță, având în componență următoarele cadre didactice: profesor Csaba Birgiszer din anul 2007; profesor Sergiu Neichi din anul 2007; profesor Robert Abrudan din anul 2012 până în anul 2017; profesor Augustin Sabău din anul 2012 până în anul 2014.

Precizez faptul că școala noastră a fost dotată în anul 2004 cu o sală de sport ultramodernă care ne-a ajutat foarte mult în atingerea principalelor obiective. Astfel, elevii noștri au beneficiat de cele mai bune condiții atât în timpul orelor de curs, cât și în timpul antrenamentelor sportive.

În primul an de activitate, 2008 – 2009, respectiv anul în care am devenit titularul școlii, împreună cu colegii mei am înregistrat următoarele rezultate: locul I Fotbal Fete învățământ gimnazial Cupa 8 Martie desfășurată la Școala Gimnazială ,,Grigore Moisil” Satu Mare; locul I Fotbal Băieți învățământ gimnazial, etapa județeană; locul V Fotbal Băieți învățământ gimnazial, etapa interjudețeană, desfășurată în Satu Mare.

Aceste rezultate ne-au ambiționat și mai mult, astfel că rezultatele care să ne bucure au continuat și în anii școlari următori!

Anul școlar 2010-2011: locul I Fotbal Băieți învățământ primar, etapa județeană; locul I Fotbal Fete învățământ primar, etapa județeană.

În anul școlar 2012-2013 am introdus ca disciplină opțională voleiul, al doilea sport ca popularitate în lume, formând o echipă de fete. Astfel am obținut următoarele rezultate: locul I Fotbal Fete învățământ primar, etapa județeană; locul I Fotbal Fete învățământ primar, etapa zonală, desfășurată în localitatea Oradea, județul Bihor; locul II Handbal băieți Cupa Adep; locul III Volei Fete învățământ gimnazial, etapa județeană.

Din dorința de a introduce cât mai multe sporturi, ca și discipline opționale, în anul școlar 2014-2015 am introdus rugby tag-ul. Rezultatele la toate disciplinele opționale au fost pe măsura muncii depuse de elevi și noi, dascălii lor:

locul I Fotbal Băieți ciclul primar, etapa județeană; locul I Fotbal Băieți ciclul primar, etapa zonală – Bistrița; CAMPIONI NAȚIONALI LOCUL I FOTBAL BĂIEȚI CICLUL PRIMAR, ETAPA NAȚIONALĂ- BRĂILA!!! GOLGHETERUL ETAPEI NAȚIONALE DIN BRĂILA A FOST SZUCS TIBOR;

locul I Fotbal Băieți ciclul gimnazial, etapa județeană; locul II Fotbal băieți ciclul gimnazial, etapa zonală – Bistrița; locul I Rugby-Tag, ciclul gimnazial, etapa județeană; locul I Rugby-Tag, ciclul primar, etapa județeană; locul I Cros Olimpic, ciclul gimnazial clsasele V-VI, elevul Kotana Ioszka; locul II Cros Olimpic, ciclul gimnazial clasele VI-VIII, elevul Virag Szilard; locul II Pentatlon Olimpic, ciclul gimnazial, elevul Vadasz Attila; locul II Fotbal Fete ciclul gimnazial, participante în campionatul de senioare, Cupa Draxlmaier; locul III Rugby-Tag, ciclul gimnazial, etapa de zonă – Suncuiuș, județul Bihor; locul III Rugby-Tag, ciclul primar, etapa de zonă – Vadu Crișului, județul Bihor; Diplomă pentru rezultate sportive excelente acordată de Primăria Municipiului Satu Mare.

Anul școlar 2016-2017 a continuat să fie un an cu rezultate frumoase care ne-au determinat să continuăm să muncim, pentru a ocupa locuri fruntașe în cadrul acestor sporturi: locul I Fotbal Fete, învățământ primar, faza județeană; Locul I Fotbal Fete, învățământ primar, faza zonală – Satu Mare; Mențiune Fotbal Fete, învățământ primar, faza Națională –Reșița; locul I Rugby-Tag, învățământ primar, faza județeană; locul II Rugby-Tag, învățământ gimnazial, faza județeană; locul III Rugby-Tag, învățământ primar, faza zonală – Bihor; locul I Oină Fete, învățământ gimnazial, faza județeană, locul II Oină Fete, învățământ gimnazial, faza zonală – Zalău; locul I Oină Băieți, învățământ gimnazial, faza județeană.

prof. Sergiu NEICHI