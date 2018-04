VIDEO/FOTO. CUMPLIT. Ce inimă pot avea unii. Descoperire îngrozitoare

Unii semeni de-ai noștri dau dovadă că sunt lipsiți de inimă.Asta se poate spune și despre sătmăreanul care în această după-amiază a aruncat, în voia sorții, patru puiuți de câine legați într-un sac.

Norocul micilor patrupede a constat în faptul că au fost găsiți, iar în prezent Asociația FreeLife Satu Mare se ocupă de ei. Însă au nevoie de cineva care să-i ajute.

Iată mesajul transmis de sătmăreanca Biro Mezei Monika:

”Duminica dupamasa…aparent linistita. Unii dintre noi ocupati cu treburile exterioare (hranirea celor 30 de pui, pus apa, curatatul tarcurilor), altii lucreaza in toi in birou, la acte….hartogarii…

Si atunci primim un apel… – 4 puiuti legati intr-un sac, la Gara Ferestrau. Super!

Deci avem 4 miniaturi de puiuti, lapte praf, sticlute cu biberoane. O “mamica” ne lipseste, care sa ii hraneasca din 3 in 3 ore.



Da, nu e usor! Chiar e greu!

Dar cu asta chiar nu ne mai putem incarca!

Ne ajuta cineva? Ii ajuta cineva?

Multumim anticipat!

Tel: 0744552724”.

Să dăm dovadă că nu suntem ca și cei care au aruncat acești puiuți! Să dăm și noi o mânbă de ajutor. Orice SHARE contează!