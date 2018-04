VIDEO/FOTO. Prețul mieilor, în scădere. Cât cer fermierii



Dacă în primele două zile de când a fost permisă sacrificarea lor, prețul mieilor în Piața de Vechituri era de 15 lei/kg viu, astăzi, fermierii au fost nevoiți să mai lase din preț. Acest lucru se datorează și faptului că nu sunt foarte mulți cumpărători. Până astăzi la ora 11.00, au fost sacrificați doar 115 miei.

Preț negociabil

În Piața de Vechituri, fermierii au mai lăsat din prețul mieilor, de la 15 lei/kg viu, ieri, la 14 lei, astăzi. Însă și la acest preț se negocia până la 13 lei/kg, deși sunt unii sătmăreni care au spus că nu dau mai mult de 12 lei.

Scăderea prețului se datorează faptului că în Piața de Vechituri nu erau foarte mulți cumpărători. Dar nici miei nu sunt foarte mulți, mult mai puțini față de anul trecut. Cu toate acestea, astăzi, până la ora 11.00 au fost sacrificați deja circa 30 de miei.

”Am fost nevoiți să mai lăsam din preț, de la 15 lei la 14 lei/kg. Dar sunt unii pe care îi dăm și la 13 lei. La prețul acesta abia reușim să ne recuperăm cheltuielile. La 15-16 lei am putea vorbi de ceva câștig”, ne-a declarat unul dintre fermieri.

Miei puțini și mici

După cum spuneam mai sus, anul acesta sunt foarte puțini miei. Fătările au fost târzii, primăvară nu prea a fost, astfel că, atât oile, cât și mieii, nu au putut fi scoși la la păscut.

”Anul acesta am cheltuit mai mult cu creșterea lor deoarece nu i-am putut scoate la păscut. Și prețurile sunt mai mici, astfel că în acest an nu prea am avut câștig din vânzarea mieilor”, a mai spus același fermieri.

Peste o sută de miei sacrificați

Până în prezent, de Paștele Ortodox, au fost sacrificați 115 miei, în timp de ce Paștele Catolic, în total, au fost sacrificați 73 de miei.

Sacrificarea mieilor în Piața de Vechituri va mai fi permisă vineri, între orele 7.00 și 17.00, precum și sâmbătă, între orele 8.00 și 13.00.

Avertisment DSVSA

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu – Mare, recomandă tuturor cetățenilor să cumpere produsele alimentare pentru Sărbătorile Pascale, numai din spații sau unități înregistrate sau autorizate sanitar veterinar.

Nu este recomandat să cumpărați un miel mai mic de 10 – 12 kilograme – viu, pentru că acesta conține mult colagen și este greu de digerat.

Mieii mai mici au un conținut mai ridicat de oxipurine care sunt de fapt compuși care conțin azot, care se descompun și formează acid uric, acesta fiind principala cauză a creșterii nivelului de acid uric din sânge, și apariția simptomelor de Gută.