Ziua de 9 Mai sărbătorită la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” din Satu Mare și Școala ”Vasile Lucaciu” din Carei

În această săptămână la Școlile Gimnaziale ”Mircea Eliade” din Satu Mare și ”Vasile Lucaciu” din Carei, s-au desfășurat ample manifestări de marcare a Zilei Europei; Zilei Independenței de Stat a României din anul 1877 și victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial. Organizatorii evenimentelor au fost profesorii Ioan Mock și Nicoleta Ioan.

Elevi, profesori și părinți în sărbătoare la Eliade

La eveniment au fost prezenți pe lângă elevii, părinții și cadrele didactice ale școlii, inspectorii școlari Aida Anderco – Limbi Moderne și Nicu Miclăuș – Activități Extracurriculare din cadrul I. S. J. Satu Mare, dar și Președintele ASOP Mircea Eliade, Tudor Antonescu, activitatea debutând cu intonarea Imnului U.E. și a Imnului României.

În continuare, după prezentările și discursurile oficialităților, 28 de elevi din clasa a V-a A au prezentat fiecare câte un stat al Uniunii Europene. ”Mi-aș permite să afirm că Europa este un tărâm al libertății, al democrației și dialogului, dar în același timp este un tărâm al diversității culturale și lingvistice … (Aida Anderco – Inspector școlar responsabil pentru limbi moderne).

Nu întâmplătorul motto-ul Uniunii Europene este cuprins în deviza: Unitate în diversitate. Noi cetățenii Europei suntem uniți în promovarea, înainte de toate, a păcii și a prosperității. În ideea moto-ului UE, mi-aș permite să compar Europa cu un stol de păsări de specific ”verite”, dar care are un zbor comun, acela către o Europă unită, o Europă puternică, o Europă în care să ne regăsim fiecare dintre noi. Este îmbucurător pentru noi, reprezentanții Inspectoratului Județean Școlar și cu atât mai mult pentru mine, inspector școlar responsabil pentru limbi moderne, să constatăm că unitățile școlare din județul nostru organizează activități care să vină-n sprijinul înțelegerii de către elevi, de către tânăra generație, a importanței apartenenței în familia mare europeană.”



”Cu siguranță, această zi va rămâne-n memoria copiilor ca o zi deosebită, dându-li-se posibilitatea să conștientizeze că, spre deosebire de generațiile noastre, ei au libertatea de a călători și de a studia în oricare din țările Uniunii Europene. (Nicu Miclăuș – Inspector școlar responsabil pentru activități Extracurriculare).

Am asistat astăzi la o activitate școlară deosebită, la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade din Satu Mare, legată de sărbătorirea Zilei Europei, moment pentru care cadrele didactice și elevii din această unitate de învățământ s-au pregătit exemplar, încercând să transmită copiilor câte ceva din importanța acestei zile și rolul pe care acest eveniment îl transmite în activitatea de zi cu zi a elevilor din România. Am văzut copii interesați, care au descoperit câte ceva din istoria și din geografia fiecărui stat al U.E.

”Așa cum spuneam adineauri în curte, pentru Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”, pentru corpul profesoral, elevi și părinți, Ziua Europei va rămâne o zi respectabilă, date fiind valorile promovate de această școală, prin misiunea și viziunea școlii. (prof. Mariana Sălăgean – Director al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare).

În fiecare an de Ziua Europei, sărbătorim pacea și unitatea în Europa. Dar dați-mi voie respectuos, să amintesc încă două evenimente importante, pe care România le sărbătorește: Ziua Independenței proclamate în anul 1877, și victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial, încă două motive foarte importante pentru ca ziua de 9 Mai să fie sărbătorită-n România. Nu pot decât să spun în acest context, La Mulți Ani Europa … Țărilor membre U.E. … La Mulți Ani români … La Mulți Ani România!”



”Împreună vom putea construi o Europă solidă și unită, care să ne sprijine … atât economic cât și cultural în viitor … (prof. Francisc Gyökös – Director adj. al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare).

Astăzi am sărbătorit Ziua Europei unite împreună cu elevii școlii noastre, care au participat cu mare bucurie la acest spectacol, prezentând simbolic fiecare stat european, cu steagurile, hărțile și cu unele date specifice țărilor U.E. și ne bucurăm foarte mult că din ce în ce mai multe state vor aderarea la această uniune.”

”Mă bucur că-n cele din urmă, aplauzele celor prezenți ne-au confirmat reușita activității și ne angajăm ca-n fiecare an, când va fi nevoie de noi, să prezentăm astfel de activități complexe … (prof. Ioan Mock – organizatorul acțiunii – Școala Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare).

În urmă cu 14 zile, am primit misiunea să pregătesc o activitate culturală de Ziua Europei, cu clasa a V-a A; o activitate destul de dificilă de organizat cu elevi de 11-12 ani. După ce-am terminat documentarea împreună cu domnul profesor Francisc Gyökös, fiecare copil a primit partea sa în ordine alfabetică, 28 de elevi, toți implicați în program … descurcându-se bine timp de o săptămână, la repetiții. Ne-a onorat prezența la această adunare a domnilor inspectori și a reprezentanților părinților, ceea ce ne-au creat emoții și mai mari, elevii fiind la o primă astfel de activitate culturală, puțin mai vastă și mai serioasă. Mă bucur c-am reușit să facem activitatea în condiții bune și s-o finalizăm … la fel în bune condiții, mulțumind din toată inima tuturor acelora care ne-au ajutat … colegilor, dar mai ales conducerii școlii, fără de care n-am fi reușit să izbutim. Doresc din toată inima elevilor, părinților, profesorilor și direcțiunii, un sincer La Mulți Ani și tuturor celor 28 de țări, unitate și o inimă pentru o uniune în care toți să avem drepturi și obligații egale, nu cu diferențieri, în sensul acordării de privilegii pentru unii, în timp ce alții să fie priviți cu o jumătate de ochi închis, o uniune mai reorganizată și eficientă. Din inimă … La Mulți Ani Europa … La Mulți Ani România, tuturor pământenilor care se bucură mai mult, sau mai puțin că Europa e unită și prosperă în acest an … 2018!”

Expoziții de desene și programe artistice la Școala Vasile Lucaciu

Expoziții de desene în colaje tematice cu tema Uniunii Europene, … intonarea Imnului Europei și a Imnului de Stat a României, sunt printre activitățile organizate la Școala Gimnazială ”Vasile Lucaciu” din Carei, activități care au continuat cu prezentări în Power Point realizate de elevele: Amarillis Lazăr (cu lucrarea ”Independența”), Cristina Petrișor (cu lucrarea ”Reginele României”) Costea Nicoleta și Varga Ligia (cu lucrarea ”Ziua Uniunii Europene”), eleve în clasa a VI – a A; dar și de elevii Oana Trânc (cu lucrarea ”Independența”), Kővári Szilárd (”Ziua Monarhiei”) și Oprea Vivien (cu lucrarea ”Ziua U.E.”), toți din VIIIB, micuții elevi din Clasa Pregătitoare dorind să marcheze Ziua de 9 Mai la Monumentul Ostașului Român din Carei. Elevii au mai fost coordonați de doamnele profesoare: Monica Mădăras, Johanna Mărcuș și Alina Mocanu.

Valeriu Ioan