18 May 2018

Se joacă în weekend, în judeţ! Delegări şi program!

18 May 2018 | Filed under: Sport | Posted by:

Liga a IV-a, Elite

ETAPA A 18-A

Sâmbătă, 19 mai, 15:00 / 17:00

Energia Negreşti – Recolta Dorolţ

A: Bathory Ştefan

A1: Pop Cristian

A2: Mihai Marius

Obs. : Andreica Marcel

Duminică – 20 mai, 16:00 / 18:00

FC Certeze  – Voinţa Babţa

A: Hariş Armin

A1: Juhasz Tibor

A2: Ardelean Vlad

Obs. :Niţă Gheorghe

ACS Voinţa Doba – Crasna Moftinu Mic

A: Şovre Octavian

A1: Corb Alexandru

A2: Popa Adina

Obs. : Por Constantin

CSM Victoria Carei – Turul Micula, amânat

Ştiinţa Beltiug – *Dari Lipău 3-0 (*retrasă din competiţie după turul campionatului)

Talna Oraşu Nou stă

 

Liga a IV-a, seria A

ETAPA A 21-A

Sâmbătă, 19 mai, orele 16:00 / 18:00

Sportul Botiz – CS Someşul Oar

A: Pop Luci

A1: Rad Bogdan

A2: Toth Kristian

Obs. : Halici Eugen

Duminică – 20 mai, orele 16:00 / 18:00

AS Livada – Unirea Păuleşti

A: Tincu Bogdan

A1: Boroş Alex

A2:  Zsigrai Cătălin Marina

Obs. : Kegyes Tibor

AS CS Cetate  Ardud (Mădăras) – Viitorul Viile Satu Mare

A: Mandi Attila

A1: Orha Dan

A2: Kovacs Attila

Obs. : Năstruţ Liviu

 Speranța Halmeu – Dacia Medieşu Aurit

A: Chiorean Cristi

A1: Bauer Iosif

A2:  Bauer Adalbert

Obs. : Borz Ionel

Voinţa Lazuri – Venus Dumbrava

A: Pop Emanuel

A1: Pop Cristian

A2: Ghencean Marius

Obs. : Dumitraş Gheorghe

Viitorul Vetiş – Someşul Odoreu

A: Bathory Ştefan

A1:  BonţiDean Daniel

A2: Miclăuş Răzvan

Obs. : Vigu Iosif

 Atletic Craidorolț – Victoria Apa, amânat

LIGA A IV-A  –  SERIA B

ETAPA A 21-A

Duminică – 20 mai, orele 16:00 / 18:00

Schwaben Kalmandi Cămin – Stăruinţa Berveni

A: Kovacs Szabolcs

A1: Sălăgean Norbert

A2: Moisa Florin

Obs. : Matei Claudiu

Olimpia Domăneşti – Viitorul Lucaceni

A: Dragoş Bogdan

A1: Kopriva Tamas

A2: Miron Ciprian

Obs. : Gherasim Alexandru

Victoria Tiream – Real Andrid

A: Peneghi Şerban

A1: Kopriva Zsolt

A2: Vass Mark

Obs. : Torok Zoltan

Frohlich Foieni – AS Ghenci

A: Simon Elek

A1: Popescu Tudor

A2: Estan Alex

Obs. : Turtureanu Ioan

AS Căpleni – Unirea Pişcolt

A: Pop Rareş

A1: Pop Paul

A2: Nagy Szabolcs

Obs. : Iuhas Ioan

Recolta Sanislău – Schamagosch Ciumeşti

A: Omuţ Marius

A1: Bh

A2: Bh

Obs. : Papp Ioan

Vulturii Santău 2013 – Fortuna Căpleni, amânat

Liga a V-a

Etapa a 21-a

Duminică – 20 mai, ora 18:00 

Luceafărul Decebal – Olimpia Căuaş, *ora 14:00

A: Chiorean George

A1: Reday Arpad

A2: Szakacs Zsolt

Obs. : Maier Alexandru

Prietenia Crucişor – Unirea Bercu

A: Bărbuş Stejerel

A1: Batori Patrick

A2: Raţ Sebastian Jr.

Obs. : Stoica Viorel

 Dacia Supur – ACS Turulung

A: Raţ Sebastian

A1: Petruţ Sebastian

A2: Nagy Mate

Obs. : Lizak Paul

Platanul Marna – Gloria Moftinu Mare

A: Roşu Florin

A1: Schwartzkopf Zsolt

A2: Marian Beniamin

Obs. : Rus Gavril

Recolta Dorolț II – Ugocea Porumbeşti

A: Coman Marius

A1: Ovidiu Şerban

A2: Becse Ovidiu

Obs. : Kegyes Adalbert

 

Speranța Bogdand – Kneho Urziceni

A: Chiş Florin

A1: Ciceu Marian

A2: Ilyes Andrei

Obs. : Şuta Nicolae

Codreana Homoroade – AS CS Cetate Ardud II, amânat

Egri Sasok Agriş – STA

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