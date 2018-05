Cum arată urnele valorice pentru viitoarea ediţie a Ligii Campionilor

Publicatia spaniola Marca a anuntat cum arata cele patru urne valorice pentru tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor, editia 2018/2019.

In functie de echipa care castiga finala Ligii Campionilor din acest sezon, prima urna valorica este deja stabilita in mare masura.

Echipele Atletico Madrid, Bayern Munchen, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City si Lokomotiv Moscova au obtinut deja dreptul de a face parte din prima urna valorica.

Pentru ultimul loc se lupta in duel direct Real Madrid si Liverpool, cele doua finaliste ale sezonului actual.

In urna a doua sunt deja intrate Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Sahtior Donetk si Napoli, iar prin prisma coeficientului ridicat ar putea ajunge Benfica Lisabona si FC Basel, daca trec de preliminarii.

Tot in urna a doua va ajunge Real Madrid (daca nu castiga Liga Campionilor) sau Tottenham (daca Real castiga Liga Campionilor).

Urna a treia le are deja pe AS Roma, Schalke 04, Lyon, AS Monaco si CSKA Moscova. Aici ar putea ajunge Liverpool (daca nu castiga Liga Campionilor) sau Tottenham (daca Liverpool castiga Liga Campionilor). Salzburg si Ajax Amsterdam ar putea ajunge in a treia urna daca trec de preliminarii.

In urna a 4-a le regasim pe Valencia, Inter Milano, Galatasaray, FC Bruges, Viktoria Plzen, Hoffenheim. Ar mai putea ajunge PSV Eindhoven si Celtic Glasgow in urma preliminariilor.

Practic se cunosc 26 din cele 32 de participante, ramanand doar sase locuri valabile.

Tragerea la sorti va avea loc pe 30 august la Monte-Carlo, pana atunci insa vara va fi una extrem de incinsa cu patru tururi de calificare.

CFR Cluj, campioana Romaniei, intra in turul 2 preliminar si pare a avea o misiune imposibila spre grupe.

“Noi am mai reusit minuni in fotbal”, se incurajeaza Iuliu Muresan, presedintele ardelenilor.