Diana Mich și Florin Gardoș, părinți de nota 10

Modelul Diana Mich și fotbalistul Florin Gardoș au crescut în același cartier (Micro 17) însă nu se jucau împreună. Florin bătea mingea de dimineața până seara, iar Diana era preocupată de păpuși și de jocurile copilăriei. După ani și ani cei doi s-au reîntâlnit în București… unde… după mai multe insistențe ale fotbalistului… cei doi au format un cuplu.

“A durat ceva timp până am decis să formăm un cuplu. Folosind o metaforă de-a lui Florin, a fugit mai mult după mine decât după minge. Și bine a făcut, deoarece nu aș fi găsit un bărbat mai potrivit pentru mine. Apoi a decurs totul firesc, Florin m-a cerut de soție după un an și jumătate de relație, am făcut nunta după 3 ani. Iar acum, după 4 ani de când suntem împreună, dragostea noastră a dat roade la propriu, prin nașterea băiețelului nostru”, ne-a spus Diana.

Pentru orice cuplu, venirea unui nou membru în familie reprezintă darul cel mai de preț.

“Venirea pe lume a lui David este cel mai frumos cadou pe care ni l-a oferit viața. Este un sentiment de împlinire și categoric cea mai mare realizare a noastră. Ne vom strădui să îi oferim toată atenția și iubirea noastră astfel încât să îl creștem frumos. Florin este sprijinul nostru, ne ajută în tot ceea ce avem nevoie, mai puțin la schimbat de scutece. Este un tată iubitor care abia așteaptă să ne scoată la plimbare sau la vreo terasă”, povestește soția fotbalistului.

David are o lună de zile iar familia și prietenii nu-și pot da seama încă foarte bine cu cine seamănă micuțul… deși parcă balanța este înclinată mai mult înspre mămică. Fericiții părinți își doresc ca David să se facă exact ceea ce își va dori el. Fotbalist sau orice altceva îl va face pe el fericit, important este să fie un copil sănătos.

“Cu siguranță nu îl vom forța să facă fotbal, dacă nu o să-i facă plăcere să alerge după minge.” ne-a spus Diana.

Sarcina Dianei a fost monitorizată în Anglia însă a născut în România.

“Nu contează unde naști, important e că am născut natural un copil sănătos, așa cum mi-am dorit. Sistemul medical din România este clar unul bolnav. Consider că femeile însărcinate ar trebui tratate cu mai multă blândețe în maternități și să fie încurajate mai mult să nască natural, atunci când nu sunt complicații. În majoritatea spitalelor din România nu prea se întâmplă acest lucru. Din fericire noi nu ne-am lovit de această problemă, reușind să găsim o maternitate și o echipă de medici care să îmi ofere un mediu prielnic unei nașteri sănătoase. Toată sarcina mi-a fost monitorizată în Anglia, fără zeci de analize, fără prea multe ecografii fără rost, și sub supravegherea unei moașe. Sfaturile moașei m-au ajutat să fiu cât se poate de relaxată pe tot parcursul sarcinii, și chiar și la naștere”, a mai adăugat frumoasa mămică.



Cu toţii știm că alăptarea este incontestabil foarte importantă, laptele matern fiind alimentul ideal pentru bebeluși.

“Din fericire nu am întâmpinat nicio dificultate în a alăpta. Contează mult să ai sprijin la început, să fii îndrumată ce și cum să faci. Dar cel mai important e să fii relaxată, să mănânci și să te odihnești pe cât posibil”, a spus Diana.

Chiar dacă este devreme să se gândească la următorul bebe, Florin și Diana nu exclud posibilitatea unei surioare pentru David.

Raluca Jofi