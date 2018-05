Dragnea: Nu pot spune că delegarea lui Horodniceanu la DIICOT nu are legătură cu plângerea lui Orban

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că nu are contraargumente să afirme că delegarea lui Daniel Horodniceanu în funcţia de procuror-şef DIICOT pentru încă şase luni nu are legătură cu plângerea penală depusă de liderul liberal, Ludovic Orban, pe numele premierului Viorica Dăncilă.

”Eu nu pot să aduc argumente în sprijinul acestei idei. Am văzut-o vehiculată în spaţiul public şi trebuie să recunosc sincer că nu am reuşit să-mi găsesc eu contraargumente la acest lucru. Mai spunea cineva – domnule, dar nu am văzut aşa o reacţie rapidă şi foarte publică din partea parchetului unde a fost depusă plângerea împotriva lui Iohannis. Nu am argumente să spun asta, dar nici nu am contraargumente să spun că nu e adevărat”, a declarat Liviu Dragnea, întrebat dacă prelungirea mandatului lui Daniel Horodniceanu la DIICOT are legătură cu plângerea penală depusă de liderul PNL, Ludovic Orban.

Procurorul general Augustin Lazăr a dispus joi delegarea lui Daniel Horodniceanu în funcţia de procuror şef DIICOT pentru încă şase luni, în condiţiile în care mandatul acestuia expira pe 19 mai, potrivit unui anunţ postat pe site-ul Ministerului Public.

Delegarea a fost făcută în condiţiile în care procurorul Felix Bănilă, propunerea ministrului Justiţiei pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, urmează a fi intervievat la CSM pe 5 iunie. Pe 6 iunie Consiliul va trimite avizul către Ministerul Justiţiei.