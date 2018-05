FOTGALERIE. Ingerași model la Satu Mare. Vedete imediat după naștere

Sedințele foto sunt usor de realizat când ai cunoștințele necesare și bebelușii dorm profund

Ciprian Suciu este fotograful pe care orice mămică și-ar dori să-l aibă aproape de ea imediat la câteva zile după naștere și asta pentru că surprinde bebelușii în cele mai speciale momente la doar câteva zile după ce au venit pe lume. Povestea lui Ciprian a început în urmă cu patru ani. Ca și pentru mulți dintre cei care sunt pasionați de fotografie a fost doar un hobby… însă mai apoi s-a transformat în ceea ce astazi este o artă. Pentru a face ceva diferit, ceva de ce sătmărenii aveau mare nevoie, de curând Ciprian Suciu a devenit fotograful bebelușilor.

Un proiect bine gândit

”Este un proiect pe care l-am gandit, l-am studiat de aproximativ un an, în octombrie 2017 am urmat un mentoring cu Camelia Burduja, fotograf pe care o urmăresc de mult timp. Abia după acel mentoring am pus în practică proiectul și am început să fotografiez nou nascuți. Când ești în faza de proiect există tot timpul o temere, dar sunt bucuros că proiectul meu are tot mai mare success în Satu Mare, așa că mi-am depășit temerile“, ne-a spus Ciprian.

Perioada optimă pentru fotografierea unui nou născut este în primele 10-15 zile de viață, perioadă în care bebelușii dorm foarte mult și profund. Ședințele foto de nou născut se pot face chiar și până la o lună, însă șansele ca cei mici să doarmă sunt mult mai puține. Cel mai mic model a avut doar 14 zile…iar la ședinta foto …nu a zis nici mâc, s-a comportat ca și un profesionist.

”Sunt contactat de mămici, de regulă înca din timpul sarcinii, stabilim o dată aproximativă, iar după naștere se stabileste exact ziua ședinței foto. La ședințele foto se folosesc accesorii diferite: lădițe, coșuri, găleți, boluri etc., iar fotografiile se realizează pe Beambag (un taburete special pentru fotografierea bebelușilor), blanite pentru decor si multe materiale pentru înfășat”, ne-a mai spus fotograful.

Prețul unei ședințe foto

Ciprian ne-a povestit și despre întâmplările care uneori îi dau emoții…

“La ultima ședință foto, țineam în brațe fetița care urma să o fotografiez ca să adoarmă, să o liniștesc. Reușeam în cele din urmă, însă cand trebuia să o așez pentru ai face pozele … începea sa plângă. Cam așa s-a desfășurat toată ședința foto”.

Prețul unei ședințe foto pentru nou născut este de 600 lei, toate accesoriile oferindu-le fotograful. În acest preț sunt incluse 30 de fotografii editate individual.

