Gigi Becali a făcut lista pentru mercato din această vară

Patronul FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre campania de achiziții de la FCSB. A anunțat că face 3 transferuri și a dezvăluit că îl va vinde pe William de Amorim, revenit de la Kayserispor, și că este o ofertă și pentru Antonio Jakolis. “Mai cumpărăm doi atacanți și un fundaș central. Cumpărăm sigur 3 jucători. Așteptăm răspuns de la Adam Nemec până la 1 iunie. Abang a căzut, nu ne mai interesează. Dică a fost azi la mine, am vorbit despre Teixeira. El vrea să rămână, noi îl vrem. Să ne înțelegem la salariu. Am înțeles că el vrea mărire, dar să vedem, o să discutăm și poate rezolvăm. Nu sunt supărat pe Valerică Găman, Dică e puțin supărat pe el, ar putea rămâne. Mie mi-a trecut. Mai vorbește lumea, poate va rămâne la Steaua”, a zis Gigi Becali la TV Digi Sport. “Jakolis nu vrea să rămână acolo (n.r. la Apollon Limassol). Îl opresc dacă vine înapoi. Dar știu că mai are o ofertă. Pe De Amorim îl vrea o echipă din Kazahstan. Ne dă 100.000 de euro împrumut și alți 400.000 pentru definitiv. Eu am cerut 200.000 pentru definitiv și gata. Altfel, îl dăm împrumut”.