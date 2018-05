Iuliu Mureșan se pregătește deja de Champions League



CFR Cluj ar putea să devină campioană încă de luni seara, dacă FCSB pierde meciul de la Craiova, iar șefii din Gruia își pregătesc deja strategia pentru a ataca grupele Ligii Campionilor în sezonul următor. Președintele Iuliu Mureșan a detaliat acest plan, dar a vorbit și despre meciul din ultima etapă, de la Cluj, cu Viitorul lui Gică Hagi. „Trebuie să plece 3-4 jucători care nu au confirmat, plus 2-3 care termină contractul. Vom aduce în loc 3-4 jucători mai valoroși, cu care să facem față în calificările Champions League și în grupele Champions League! Am adus 10 puncte la ultima participare în grupele Champions League și nu am mers în Europa League, deși alte echipe s-au calificat și cu 7 puncte în Europa League. Cu Viitorul o să fie stadionul plin, sunt convins. Trebuie să fim concentrați și să ne pregătim foarte bine pentru ultimul meci al sezonului. Anul trecut, Viitorul a câștigat campionatul și au jucat cu noi ultima partidă. Acum, rolurile s-au inversat. E normal să vrea să ne chinuie, e normal în sport. Fiecare echipă vrea să câștige fiecare meci. Va fi un meci de luptă, în care trebuie să fim mai buni. Dan Petrescu rămâne la noi, are contract”, a spus Iuliu Mureșan la Digi Sport.