Juniorul, campioană județeană la trei categorii de vârstă

In anul competitional 2017-2018 echipele 2003, 2005 si 2007 de la CS JUNIORUL Satu Mare antrenate de Nelu Donca au castigat campionatele la nivel județean și vor reprezenta Sătmarul la fazele zonale.

Grupa 2007 a castigat campionatul judetean după un parcurs aproape perfect, doar o remiză și în rest victorii la rând.

Iar de azi și până luni Juniorul 2007 participa la Cluj Napoca la turneul zonal in care violetii vor intilni echipele LPS Timișoara, Avâtul Reghin și LPS Oradea .

Lotul Juniorul: Mike Martin, Antonio Tomoiagă, Adrian Toth, Dănuţ Ciorcaş, Raul Cadar, Tudor Dod, Andrei But, Molnar Valentin, Patrik Szilagyi, Kevin Takacs, Beniamin Gabriel, Filip Ciupac, Paul Tătar.

Grupa 2005 JUNIORUL SM a castigat campionatul juniorilor D de o maniera categorica reusind sa fie singura echipa care a nu a cunoscut infringerea… Grupa 2005 s-a calificat la turneul zonal ce va avea loc in perioada 6-10 iunie.

Lotul grupei 2005 PALAGE SERBAN, NEMETH KRISTOF, KERN RAUL, TUDOR HOTEA, CIZMAR ADRIAN, PACURAR GABRIEL, SCHIOP ANDREI, POP NANDOR, DENCSAK KRISTOF, MURVAI MARTIN, BODEA RUBEN, MORAR EMANUEL, TOTH RAZVAN, MATIOCA LORENZO, POMIAN RAUL.

La categoria 2003 CS JUNIORUL a fuzionat cu grupa LPS 2003 Satu Mare – antrenor Robert Abrudan, impreuna reusind sa castige campionatul judetean al juniorilor C. Turneul zonal al juniorilor C se va desfasura in perioada 31.05.2018-03.06.2018.