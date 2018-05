Neagu, dezamăgită şi frustrată după Final Four

Cristina Neagu, golgetera Ligii Campionilor in acest sezon, s-a declarat frustrata de infrangerea cu Gyor din semifinalele competitiei si dezamagita de reactiile negative aparute dupa ratarea finalei mari.

“Este o medalie de bronz de consolare. Personal sunt extrem de frustrata si dezamagita ca nu am castigat semifinala. Nu cred ca nu am fost o echipa cu Gyor, asa cum s-a spus, dar din pacate la noi in Romania din victorie se face nunta si din infrangere inmormantare”, a spus Neagu la Digi Sport.

Lidera CSM-ului si a echipei nationale a incheiat cu o promisiune pentru sezonul urmator.

“Pot sa le promit (n.r. – fanilor) ca vom munci si mai tare sezonul urmator si vom incerca sa fim din nou aici, la Budapesta”, a spus Neagu.

Cristina Neagu a obtinut titlul de golgetera a Ligii Campionilor dupa cele 109 goluri marcate la CSM Bucuresti in acest sezon.