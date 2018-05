Perechile de la Loga Dance School au impresionat la Cupa Sătmarului

Loga Dance School a participat la Cupa Satmarului, concurs national organizat la Satu Mare la sfarsitul saptamanii trecute.

Scoala de dans a participat cu 19 perechi de dansatori in 21 de categorii, din care 24 au intrat in finala, concurand in clasele: Debutanti, Precompetitional, Hobby, E, D, Open Basic si Open.

In total au obtinut 24 de medalii ocupand 10 locuri pe podium si 14 locuri in finala.

Cele mai bune rezultate pe podium au fost obtinute de urmatoarele 10 perechi:

Varga Chris & Polak Hanna – Locul 1 in clasa E 12-13 ani

Cristian Luca & Pintea Jessica – Locul 1 la Debutanti Vals Lent 8-9 ani

Silaghi Fartan Luca & Mihai Lara – Locul 1 la Precompetitional 3 dansuri 8-9 ani

Kengye Adam & Illes Tamara – Locul 2 in clasa D 14-15 ani

Silaghi Fartan Luca & Mihai Lara – Locul 2 la Precompetitional 2 dansuri 8-9 ani

Hornyak Daniel & Nagy Julia – Locul 2 la Open Basic Standard 12-13 ani

Loga Lorant & Szilagyi Eszter – Locul 3 la Open Basic Standard 16-34 de ani

Toth Krisztian & Mihali Alexandra – Locul 3 in clasa D 12-13 ani

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Locul 3 la Debutanti Vals Lent 4-7 ani

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Locul 3 la Debutanti Cha Cha 4-7 ani

LOCURI ÎN FINALĂ pe locurile 4, 5, 6 și 7

Diousi Rafael & Tala Alexia – Locul 4 la Open Basic 16-34 de ani

Hornyak Daniel & Nagy Julia – Locul 4 in clasa D 12-13 ani

Hornyak Daniel & Nagy Julia – Locul 4 la Open Basic Latino 12-13 ani

Diousi Rafael & Tala Alexia – Locul 4 la Open Standard 16-18 ani

Becsi Balazs & Nagy Dorottya – Locul 4 la Debutanti Vals Lent 8-9 ani

Pater Andras & Medgyesi Hanna – Locul 4 la Debutanti Vals Lent 10-11 ani

Makara Daniel & Puscas Iulia – Locul 5 la Open Basic Latino 6-11 ani

Diousi Rafael & Tala Alexia – Locul 5 la Open Latino 16-18 ani

Varga Janis & Goras Mihaela – Locul 6 in clasa E 12-15 ani

Pater Andras & Medgyesi Hanna – Locul 6 la Debutanti Cha Cha 10-11 ani

Diousi Rafael & Tala Alexia – Locul 6 la Open Basic Standard 16-34 de ani

Makara Daniel & Puscas Iulia – Locul 6 la Open Basic Standard 6-11 ani

Varga Andrei & Pauliuc Rita – Locul 6 in clasa D 12-13 ani

Pop Mihai & Mekker Adrienn – Locul 7 la Debutanti Vals Lent 10-11 ani