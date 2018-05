Royal Dance Club, gazda excelentă pentru Cupa Sătmarului

Primaria Satu Mare, Consiliul Local Satu Mare, Centrul Cultural G.M.Zamfirescu, Casa de Cultura a Sindicatelor, Federatia Romana de Dans Sportiv si Royal Dance Club au organizat la sfarsitul saptamanii trecute in sala LPS editia a VIII- a a concursului ranking de dans sportiv Cupa Satmarului.

A fost cu siguranta unul din cele mai reusite concursuri nationale de dans sportiv organizate in acest an in Romania fiind prezent vicepresedintele Federatiei Romane de Dans Sportiv Costin Mihaiu, secretarul Federatiei Adrian Nedelcu si trei membri ai Biroului Federal.

Sala LPS a fost imbracata din nou de organizatorul concursului Otto Varga in tinuta de gala, impresionand atat sportivii cat si invitatii.

La a VIII- a editie a concursului ranking au participat peste 200 de perechi de la cele mai puternice centre de dans sportiv din tara (Oradea, Cluj, Timisoara, Baia Mare, Sighet, Arad, Bistrita, Brasov) .

De remarcat ca la deschiderea oficiala de sambata seara au participat oficialitati ale orasului printre care directorul DJTS Satu Mare Ardelean Adrian care a si premiat castigatori concursului de sambata seara.

Perechile de la Royal Dance Club au obtinut urmatoarele rezultate la diferitele categorii de varsta si clasa:

Marita Ciprian – Bumba Oana locul 1 Open Standard varsta 16-18 ani

Ignat Eduard – Jurgut Luiza locul 1 la Open Latino varsta 16-18 ani

Decsei David – Chereji Iulia locul 2 Open Standard si locul 3 Open Latino varsta 16-18 ani

Farkas Robert – Cociota Carina locul 1 la Open basic Latino si locul 5 Open Latino varsta 14-15 ani

Bocrici Alessio – Dragos Daria locul 1 la precompetitional 3 dansuri si locul 3 la precompetitional 2 dansuri varsta 4-7 ani

Pugner Gerard – Kovacs Szofia locul 2 la precompetitional 2 dansuri si locul 3 la precompetitional 3 dansuri varsta 4-7 ani

Kuki Roland – Kuki Vivien locul 6 la clasa E varsta 10-11 ani

Bodnar Aron – Bodnar Sabina locul 5 la precompetitional 3 dansuri si locul 4 la precompetitional 2 dansuri varsta 8-9 ani

Crisan Matei-Mesaros Briana locul 1 la debutanti vals lent si locul 2 la debutanti cha cha varsta 4-7 ani

Crisan Mihnea – Secan Miruna locul 1 la debutanti cha cha varsta 4-7 ani

Borota Yanis – Pop Iulia locul 7 la debutanti cha-cha varsta 4-7 ani

Urda Andrei – Torok Sara locul 6 la debutanti cha-cha varsta 4-7 ani

Masca Matei- Plosca Ayanna locul 5 la debutanti cha cha varsta 8-9 ani

Muresan Mario-Borhidan Alessia locul 5 la debutanti vals lent si debutanti cha cha varsta 10-11 ani

Salajanu Sofia locul 5 lo solo fete debutante cha cha varsta 4-7 ani

Pop Madalina locul 6 la solo fete debutante cha cha varsta 4-7 ani

Organizatorii vor sa multumeasca oficialitatilor, sponsorilor si mai ales parintilor care au contribuit la organizarea acestui concurs, cu mentiunea ca meritele apartin sportivilor si antrenorilor:Ignat Ovidiu, Otto Varga.