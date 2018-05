Sakura Carei, pe podium la Cupa României

Sambata, 19 mai, s-a organizat in Bucuresti, la Centrul Sportiv Apolo , Cupa Romaniei SKDUN. La festivitatea de deschidere a competitiei s-au aliniat 470 de sportivi de la 33 de cluburi sportive din diferite parti ale tarii.

A. C. S. Sakura Carei a luat parte la concurs cu 11 sportivi, insotiti de antrenorii Daraban Gheorghe si Engber Ingrid.

Rezultatele obținute:

Loc 1

Potrovita Sergiu kata minicadeti 6 kyu

Keseru Mercedes sanbon kumite 8-9 ani +32 kg

Loc 2

Pomian Miela sanbon kumite cadete 9-7 kyu

Loc 3

Knecht Patrik kumite cadeti +62 kg

Sepler Mark kata minicadeti 6 kyu

Cimpoies Attila kata juniori 9-7 kyu

Cimpoies Attila sanbon kumite juniori 9-7 kyu

Loc 4

Molnar Theodora kata 8-9 ani 8 kyu

Keseru Mercedes kata 8-9 ani 7 kyu

Loc 5

Molnar Patric kata cadeti 6-4 kyu

Au mai participat sportivii Simonka Rajmond, Markus Csongor, Csizmar Nandor, care de data asta nu au reusit sa se claseze intre primii 8. Urmatorul eveniment in calendarul competitional al Sakurei este Cupa 1 Iunie, care se va desfasura in Oradea.

In continuare asteptam copiii care doresc sa faca parte din echipa noastra , antrenamentele se tin zilnic de la ora 18 in sala de sport a Scolii Generale nr. 3 Carei, iar in zilele de marti si joi in aceeasi locatie de la ora 19 ii asteptam pe adultii care doresc sa participe la cursul de initiere in karate shotokan.