Talpan a cerut dezafilierea FCSB

Comisia de Licentiere a FRF a anuntat , marti, lista echipelor care au primit licenta pentru sezonul 2018/2019 din Liga 1 Betano. Un singur dosar a fost respins.

Comisia pentru acordarea licenței cluburilor – instanța de fond a acordat licența de Liga I următoarelor cluburi:

1. Fotbal Club FCSB SA

2. Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA

3. Club Sportiv U Craiova SA

4. Fotbal Club Viitorul SA

5. Clubul Sportiv Municipal Politehnica Iași

6. Asociația Fotbal Club Botoșani

7. Asociația Fotbal Club Astra

8. Clubul Sportiv Gaz Metan Mediaș

9. Dinamo 1948 SA

10. Asociația Club Sportiv Sepsi OSK

11. Clubul Sportiv Concordia Chiajna

12. Fotbal Club Voluntari SA

13. Asociația Club Sportiv ACS Poli Timișoara

14. Sport Club Juventus București

15. Asociația Fotbal Club Dunărea 2005 Călărași

16. Asociația Fotbal Club Hermannstadt

17. Asociația Fotbal Club Chindia Târgoviște

Singura echipa care nu a primit licenta pentru Liga 1 este CS Afumati “ întrucât nu a depus o documentație completă conform cerințelor art. 15 alin. 5 din Regulamentul național de licențiere a cluburilor și de fair play financiar, ediția 2017”, anunta FRF pe site-ul oficial.

Asadar, FCSB are in continuare drept de joc in Liga 1, desi Florin Talpan – juristul celor de la CSA Steaua – depusese o solicitare pentru dezafilierea clubului patronat de Gigi Becali.

Talpan a depus si la UEFA un dosar prin care solicita excluderea FCSB din cupele europene.