VIDEO/FOTO. SURPRIZĂ de proporții de ZILELE ORAȘULUI. Ce au pregătit organizatorii

Organizatorii Zilelor Orașului Satu mare le-au pregătit sătmărenilor o surpriză de proporții. Pe ultima sută de metri a fost organizată o petrecere dedicată Centanarului.

Zilele Orașului este evenimentul care adună cei mai mulți sătmăreni în centrul municipiului. Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai longevive evenimente, această manifestare are rolul de a-i apropia pe sătmăreni, de a promova diversitatea culturală și pe oamenii frumoși din comunitatea noastră, indiferent că sunt artiști, meșteșugari sau tinere talente.



Ediția cu numărul XXII adună sub cupola sa o gamă largă de concerte și activități prin care pot fi reflectate multiplele aspecte ale comunității noastre. Anul acesta ediția se va desfășura în perioada 25-27 mai în mare parte după aceleași reguli ca și anul trecut.

Deschiderea evenimentului va avea loc vineri, 25 mai, de la ora 19.00, imediat după concertul susținut în Piața 25 Octombrie de orchestra Filarmonicii Dinu Lipatti.

”Așa cum am mai amintit, stabilirea programului artistic din acest an a ținut cont și de preferințele musicale ale sătmărenilor. Astfel că, anul acesta, cel puțin din acest punct de vedere, nu am nici o indoială că spectacolul va fi pe măsura așteptărilor publicului”, spun organizatorii.

Se începe VINERI în forță: Pe scena principală vor urca artiști consacrați din industria muzicală românească precum Cargo și Carla’s Dreams. Vor urma artiști care au devenit virali pe internet mai ales în rândul publicului tânâr, respectiv Iuliana Beregoi și una dintre cele mai bune trupe pop din Ungaria, Irie Maffia.

SÂMBĂTĂ, sătmărenii vor parte de un program artistic la fel de promitățor. Pe scena I va urca Doddy, unul dintre cei mai talentati si mai fresh rapperi din Romania și care a colaborat deja cu artisti ca Puya, Lora, What’s Up, Marcel Pavel. Urmează concertul trupei The Carbonfools (HU), care s-a axat de-a lungul timpului pe muzica electronică, reportoriul lor fiind un amestec de genuri rock, blues, reggae. Va urma apoi concertul trupei Bere Gratis care vine însoțită de Gheorghe Zamfir, după care un show de lasere.

DUMINICĂ, pe scena din Piața 25 Octombrie vor încinge atmosfera cei de la Daggu Project și Black River Blues Band, în deschiderea concertelor susținute de Holograf și Edda (HU).

La scena II , situată în Piața Libertății (Centrul Vechi) vom avea în acest an un program artistic dedicat Centenarului Marii Uniri.

VINERI, muzică folk și ușoară, dans modern și a confirmat și Mircea Baniciu cu trupa.

SÂMBĂTĂ sătmărenii vor avea parte de o supriză de proporții. Vor urca pe scenă, în cadrul proiectului “Toți K1 pentru România” , alături de Nicolae Furdui Iancu şi Paula Seling următorii artişti: Iuliana Tudor, Proiect K1, Vlad Rădescu, Sorin Francu, Daniel Lazăr, Tudor Furdui Iancu, Tuan și Grupul “Crai Nou”.

DUMINICĂ vom avea parte de un nou regal focloric, Traian Jurchelea și Nineta Popa fiind invitații speciali.