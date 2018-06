Amical de lux pentru FCSB

Echipa FCSB va disputa un amical de cinci stele in cantonamentul pe care il va sustine in Olanda intre 1 si 14 iulie.

FCSB va intalni pe Ajax Amsterdam in data de 7 iulie de la ora 20:00 a Romaniei.

Meciul este programat a se disputa la Hattem, o micuta localitate olandeza cu putin peste zece mii de locuitori.

FCSB va sustine doua cantonamente in aceasta vara, primul in tara la Poiana Brasov, in perioada 15-27 iunie, iar al doilea in Tara Lalelelor.