Antalya, preferata sătmărenilor pentru vacanța de vară

Cea mai căutată destinație în această vară în funcție de numărul de rezervări este Antalya, lider detașat cu șase avioane pe săptămână din Cluj Napoca, unul din Oradea și unul din Târgu Mureș, toate pline până la mijloc de iulie și apoi iar pline în perioada 20 august – 10 septembrie. Așa că de oferte Last Minute pe această destinație nu se pune problema. Locul 2 este ocupat de Egipt, o destinație care datorită climei are un sezon destul de lung, martie – noiembrie, iar tarifele în acest an au fost foarte bune de la 379 euro/pers. sejur de 7 nopți all inclusive la hotel 5* cu taxe incluse. Următoarele poziții sunt ocupate de Cipru, Grecia, litoral România și Bulgaria.

Cât costă un sejur mediu?

“Un tarif mediu pentru un sejur fără transport inclus pentru o familie cu 2 copii all inclusive în Bulgaria se ridica la 800 euro/familie 7 nopti, litoral România cu mic dejun 7 nopti în jur de 2500 lei/familie iar dacă vorbim de pachete cu avion Antalya începe de la 1500 euro/familie avion inclus hotel 5* all inclusive sejur 7 nopți. Același tarif și pentru Egipt sau Tunisia cu avion din Cluj Napoca”, ne-a spus Mircea Felix Spătar, managerul unei agenții de turism sătmărene.

În acest an multă lume primește vouchere de vacanțe care pot fi folosite doar pentru vacanțe în România, ceea ce se simte și la rezervări, ca urmare a cererii ridicate și tarifele au crescut. Recomand România în varianta de cazare cu mic dejun, all inclusive la noi în țară fiind foarte scump. Pentru doritorii de all inclusive recomand Bulgaria sau sejururile cu avion în Tunisia, Antalya sau Egipt”, mai spune reprezentantul agenției de turism din Satu Mare.

Vacanțele, cu avionul

70% dintre clienți aleg vacanțele cu avion inclus datorită faptului că este mult mai comod, doresc să ajungă repede la destinație iar majoritatea fiind cu copii, aceștia nu au răbdare la drumuri foarte lungi.

“În acest an s-au făcut foarte multe rezervări la early booking, din datele pe care le am este anul cu cele mai multe rezervări de tip early booking din istoria recentă a turismului românesc, de aceea last minute-uri in acest an nu prea vor fi. Insă, din experienta la last minute rămân doar hoteluri slab cotate și tot mai mulți sătmăreni sunt prevăzători și rezervă din timp”, a mai adăugat Felix Spătar.

Recomandările agențiilor de turism

În funcție de ceea ce își dorește fiecare, agențiile de turism fac urmatoarele recomandari : lux și relaxare Antalya, raport calitate preț excelent Tunisia, pentru cei care doresc să viziteze cât mai multe, însa își doresc și resorturi de calitate Egipt, pentru cei care doresc o vacanță economică Bulgaria, destinații exotice care au clima optima vara : Bali și Zanzibar , pentru cei care au călătorit destul de mult și doresc ceva nou, însa nu departe de casă Albania și Muntenegru.

Raluca Jofi