Auf Wiedersehen, Deutschland!

In conditiile in care Suedia a maturat pe jos cu Mexic, scor 3-0, nemtii aveau nevoie de o victorie la limita pentru a merge in optimi si a-i trimite pe mexicani inapoi peste ocean in pofida celor doua victorii obtinute pana acum.

Mexic ar fi fost prima echipa dupa Algeria in 1982 eliminata cu doua victorii in faza grupelor, insa nu a fost cazul de asa ceva.

Germania si-a dat cu stangul in dreptul si nu doar ca n-a invins Coreea de Sud, ci detinatoarea titlului mondial a incasat doua goluri pe final de meci, ultimul dupa o faza antologica.

VAR-ul si-a aratat din nou utilitatea cand la semnalizarea arbitrilor video centralul meciului dintre Germania si Coreea de Sud a trecut peste o semnalizare de offside de la margine, semnalizare care anula coreenilor un gol valabil.

Abia pe reluarea video s-a vazut ca mingea a ajuns la Kim Young-Gwon din piciorul lui Kroos, astfel ca golul asiaticilor a fost validat.

Era minutul 90+1 si Germania se vede eliminata. Nemtii s-au aruncat in atac, insusi portarul Neuer urcand in jumatatea adversa. O decizie de totul sau nimic dar pana la urma falimentara, Coreea de Sud marcand golul doi pe contraatac in poarta parasita.

In cealalta partida, in pofida infrangerii aspre, 3-0, mexicanii isi frecau mainile de bucurie neincapandu-si in piele la aflarea rezultatului din meciul Germaniei.

Este pentru prima data dupa 1938 cand Germania paraseste Cupa Mondiala dupa prima faza a competitiei.

Ultimele trei campioane mondiale au parasit urmatoarea editie a turneului final in faza grupelor, dupa ce reusisera castigarea trofeului: Italia (campioana in 2006 a iesit din grupe in 2010), Spania (campioana in 2010 a iesit din grupe in 2014) si Germania (campioana in 2014 iese din grupe in 2018).