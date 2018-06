Cursuri trimestriale pentru viitorii părinți. Sănătatea copilului începe cu alaptarea la sân!

Viitori părinți au participat in aceste zile la cursul despre “Alaptarea si ingrijirea nou-nascutului (puericultura)” si la cel despre “Diversificarea alimentatiei”, oferite de Dr. Roxana Varga, medic specialist neonatolog, consultant în alaptare IBCLC.

Decizia de a alapta o poti lua doar fiind informat despre avantajele acesteia si riscurile nealaptarii. Reușita vine de asemenea doar daca mama stie ce are de facut. Să te informezi din timpul sarcinii despre ce inseamna alaptarea, cum trebuie ingtijit corect nou-nascutul este vital. In două ore de curs poți afla tot ce este necesar pentru a fi pregatiti pentru meseria de proaspeti parinti.

Participarea in cuplu dă încredere în corectitudinea viitoarelor decizii pe care va trebui să le luati ca părinți și va va scuti de sentimentele de nesiguranță prin care trecem in momentul in care intreg anturajul nostru are câte un sfat legat de îngrijirea copilului.

Trimestrial, in lunile februarie-iunie-octombrie părinții pot participa la aceste cursuri atât de utile. Informatii pot afla pe pagina de facebook a doamnei dr. Roxana Varga si pe MamaMea.sm