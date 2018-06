Curtea Constituţională anunţă oficial că a sesizat Comisia de la Veneţia

Curtea Constituţională a sesizat miercuri Secretarul General al Consiliului Europei şi a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) în legătură cu un nou demers îndreptat împotriva CCR, adică scandalul iscat în cazul judecătorului Petre Lăzăroiu.

“Plenul Curţii Constituţionale a României, întrunit la data de 19 iunie 2018, a hotărât, cu majoritate de voturi, sesizarea Secretarului General al Consiliului Europei şi a Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) în legătură cu un nou demers îndreptat împotriva Curţii Constituţionale, care vizează, în concret, o anumită situaţie de fapt ce este de natură a crea presiuni cu privire la mandatul domnului judecător Petre Lăzăroiu, dar care urmăreşte, înainte de toate, delegitimarea deciziilor pronunţate de Curtea Constituţională în actuala sa componenţă. Textul scrisorii a fost trimis astăzi către organismele internaţionale mai sus menţionate”, transmite CCR.

Petre Lăzăroiu a anunţat, încă de duminică seara, că la începutul săptămânii Curtea Constituţională intenţionează să sesizeze Comisia de la Veneţia.

“Cu toţii (n.r.: judecătorii CCR cu care a discutat) am ajuns la aceeaşi concluzie că trebuie să ies public pentru că şi dânşii au înţeles că există o stare de pericol. Iniţial am vrut în aceeaşi zi să sesizăm Comisia de la Veneţia. Am zis, o lăsăm pentru luni. Ne mai gândim”, a declarat Petre Lăzăroiu, judecător CCR, la Antena 3.

Petre Lăzăroiu, care a votat în favoarea revocării Laurei Codruţa Kovesi, a declarat vineri că fost căutat de consilierul prezidenţial Simina Lăzărescu, ce i-a spus că se pune în discuţie revocarea sa, după ce un ONG i-a cerut acest lucru preşedintelui Iohannis.

Administraţia Prezidenţială a anunţat că Simina Tănăsescu se află în concediu de odihnă, iar discuţia a fost una pur teoretică pe marginea solicitării asociaţiei civice VeDem Just. Miercuri, Simina Tănăsescu a demisionat din funcţia de consilier prezidenţial.