DIN PRIMA ZI, IN SIGURANTA! Acum si la Maramures! Campanie destinata viitoarelor mame

SPITALUL CLINIC PELICAN ORADEA, cel mai mare spital privat din partea de vest a tarii, acreditat de Ministerul Sanatatii si cu relatie contractuala la CNAS, anunta desfasurarea pentru viitoarele mame din Maramures a unei promotii speciale, prin pachetul de servicii “DIN PRIMA ZI, SIGURANŢĂ”, cu scopul de a le ajuta sa parcurga mai usor si in conditii de siguranta perioada sarcinii, a nasterii si cea postnatala.

Incepand cu data de 01.05.2018 si pana la finele anului, orice femeie cu un diagnostic de sarcina confirmat, poate accesa acest Pachet promotional la SPITALUL CLINIC PELICAN ORADEA, care cuprinde toate serviciile medicale uzuale necesare pe perioada sarcinii si pana la externarea din maternitate, dupa nastere.

In Pachetul Promotional “DIN PRIMA ZI, SIGURANTA”, viitoarele mamici beneficiaza de urmatoarele servicii recomandate de medicul ginecolog:

Nr. Crt. Servicii medicale Cantitate Valoare (lei) Valoare totala (lei) 1 TRIM I Consultatie diagnostic sarcina+ Ecografie ginecologica 1 250 250 2 Pachet luare in evidenta TRIM I (cu TORCH) 1 470 470 4 Ecografie obstetricala-12 saptamani 1 200 200 5 TRIM II Ecografie morfofetala 20 sapt 1 350 350 6 Analize TRIM II 1 250 250 7 Consultatie +Ecografie obstetricala Trim 26 sapt 1 250 250 8 Trim III Consultatie+Ecografie obstetricala 36 sapt 1 250 250 9 Analize TRIM III 1 200 200 10 Analize si servicii antepartum 1 230 230 11 Consultatie+Ecografie obstetricala 38 sapt 1 250 250 12 Scoala mamei 1 300 300 13 PACHET DE NASTERE GRATUIT TOTAL 3000 lei

In cazul in care toate serviciile medicale descrise mai sus sunt efectuate in cadrul Spitalului Pelican, nasterea este GRATUITA.. In cazul in care aceste servicii nu se fac in cadrul Spitalului Pelican, tariful de nastere este de 3000 lei. Pot accesa programul si gravidele care si-au efectuat o parte din consultatii sau/si analize in alte centre medicale.

ACCESAREA PACHETULUI PROMOTIONAL:

– viitoarele mamici semneaza Conventia pentru Pachetul Promotional “DIN PRIMA ZI, SIGURANŢĂ”

– se programeaza si isi efectueaza serviciile medicale la recomandarea medicului ginecolog pe toata perioada sarcinii, pentru care achita costurile aferente monitorizarii sarcinii;

AVANTAJELE PACHETULUI PROMOIONAL:

– monitorizarea sarcinii de catre o echipa de medici profesionisti si acordarea serviciilor medicale in mod transparent si corect, pe baza de contract, cu chitante/facturi, platile “la negru” fiind excluse

costul pregatirii pentru nastere poate acoperi partial sau total costul nasterii (inscrierea timpurie in program fiind in avantajul celor ce il acceseaza)

-siguranta acordarii serviciilor medicale (inclusiv spitalizare sau nasteri) oricand: ziua, noaptea, in weekend, de sarbatori.

Informatii detaliate la adresa: www.spitalpelican.ro si programari la Call Center 0259 444 444.