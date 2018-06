INFIORĂTOR. O tânără de 16 ani a murit cu zile așteptând să fie primită de medic. A fost expediată din spital

O tânără de numai 16 ani a murit într-o cumplită criză de epilepsie, în timp ce aștepta, cu mama ei, să intre lamedicul de familie. Totul s-a petrecut astăzi la ușa unui medic de famiulie din Carei. Adolescenta, care este din Ghenci, fusese expediată din Spitalul din Carei pe motiv că nu au ce să-i mai facă.

Martor la toată această scenă a fost uncareian care se afla cu tatăl său la un medic de familie unde venise și adolescenta cu mama ei. Acesta a descris, într-un mod cutremurător, întreaga scenă în care tânăra de numai 16 ania murit cu zile în fața unui cabinet al unui doctor de familie după ce medicii din Spitalul din Carei au expediat-o.

Redăm integral îngrozitoarea poveste:

”Astazi dimineata, am iesit de la munca si ajungand acasa, vad ca tatal meu nu se simte prea bine. Normal, cand am vazut acest lucru, am zis catre el sa mergem la doctorita de familie sa vedem ce se intampla. Toate bune si frumoase, ne gatam si plecam. La doctorita, mai erau vreo 5 pacienti inaintea noastra care asteptau. Dureaza vreo 2 ore pana sa intre tatal meu, dar intr-un final intra. Vazand ca a intrat … eu ies afara la o tigara, fiind si dupa schimbul 3 la munca … nu mai aveam rabdare. Stand afara in fata cabinetului, observ de la vreo 50 de metri distanta ca se apropie 2 persoane.

Cand au ajuns mai aproape de mine, observ ca era o doamna mai in varsta, pe la 50 de ani care tinea de brat o fata de aproximativ 16, 17 ani cu epilepsie. Intra cu greu in cabinet, fata avand o criza si dupa ele intru si eu inapoi in sala de asteptare.

Chiar in fata mea, statea fata care avea o criza groaznica, iar printre vorbele de imbarbatare ale femeii de aproximativ 50 de ani catre fata, a inceput femeia sa si povesteasca ce s-a intamplat. Eu eram cu capul in telefon, insa fata in fata cu fata bolnava. Mai aruncam cate o privire inspre ea din cand in cand, insa imi era mila sa ma uit la ea cum suferea din cauza crizei.

Femeia care o insotea, a inceput sa povesteasca ce s-a intamplat. Va spun sincer ca nu am inteles perfect tot, deoarece eram dupa o noapte de lucru, insa ce am auzit va voi relata aici.

„Am fost cu ea la urgenta, ne-au purtat prin tot spitalul, ea avand criza de epilepsie, si intr-un final ne-au trimis de la urgenta la doctorul de familie, deoarece ei nu aveau ce sa ii faca, si sa ii prescrie doctorita de familie un tratament”. Mai relatase femeia ca mai avea si ceva probleme cu ficatul si ca are un tratament cu foarte multa medicatie.

Stand fata in fata cu ea, scot capul din telefon si vad cum femeia o batea pe obraji si tragea de ea ca sa isi revina, iar la un moment dat merge si bate la usa camerei unde consulta doctorita de familie, disperata, sa vina sa vada ce e cu fata ca nu se mai linistea. Cand aud femeia cum batea disperata in usa, ridic iar privirea, si vedeam cum fata din fata mea isi dadea ultimele suflari.

La un moment dat se opreste din tremurat, apare si doctorita in fata ei, insa ea s-a oprit de tot. S-a lasat putin pe spate, cu ochii deschisi si mainile lasate pe langa corp …ati ghicit….a murit. In zadar s-a chinuit doctorita sa o resusciteze, pentru ca tipa isi daduse ultima suflare in fata mea. Nu stiu cum v-ati fi simtit voi, insa eu am schimbat la fata toate culorile ca semaforul, vazand cat de rahat este sistemul in care traim si cum mori cu zile in cabinetul doctorului de familie, ca te-au trimis aia de la urgenta, ca nu aveau ce sa iti faca.

Va rog sa ma scuzati daca nu am scris cu diacritice si am gresit pe ici,pe colo,insa trebuia sa spun ce am vazut cu ochii mei,sa afle cat mai multa lume pentru ce cotizam din salarii si pensii atata amar de bani pentru SANATATE. Totul s-a intamplat in Carei, Satu Mare, Romania”, spune careianul.