Low e realist: “Nu meritam să mergem mai departe!”

Germania a produs cea mai mare surpriză de la Cupa Mondială din Rusia, fiind eliminată în premieră încă din faza grupelor.

Fosta campioană mondială a fost învinsă total neașteptat miercuri seară de Coreea de Sud, scor 0-2, iar selecționerul Joachim Low a încercat să găsească explicații pentru umilința istorică înregistrată la turneul final.

„A trebuit să riscăm totul și să ne deschidem în apărare, nu mai puteam aștepta. S-au format adevărate găuri defensive și am primit acele goluri.

În vestiar e o tăcere mormântală, e o dezamăgire uriașă. Nimeni nu putea vorbi după meci. Felicitări Suediei și Mexicului, noi nu meritam să mergem mai departe! Nu pot da vina pe echipă, a luptat enorm. Am încercat să ne concentrăm la maximum, dar nu am reușit combinațiile noastre obișnuite, n-am avut siguranță, nu ne-a ieșit jocul. Am tot vorbit despre cât de greu va fi la acest Mondial. Poate că ne-am crezut prea buni înainte de meciul cu Mexic”, a declarat Low, la finalul meciului cu asiaticii.

Selecționerul de 58 de ani Germaniei a vorbit și despre posibilitatea de a-și da demisia din funcție: „Responsabilitatea este a mea, dar nu pot vorbi acum despre vreo decizie în legătură cu demisia. Îmi va lua câteva ore să pot privi lucrurile clar. Vom vorbi mâine (n.r. joi), vom vedea ce va fi”.