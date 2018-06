Milu îl încurcă pe Lulu și trimite titlul la Negrești

Final nebun de campionat în Liga a 4-a elite. Mare favorită după un tur aproape perfect, Crasna Moftin a pierdut titlul de campioană . Și ca în povestea cu doi se ceartă și câștigă al treilea, așa s-a întâmplat și la nivel de elite…

Tot sezonul Crasna Moftin s-a concentrat doar spre Știința Beltiug, echipă pe care a considerat-o principala contracandidată… Elevii lui Lulu Dragomir au învins Știința în retur și se părea că lucrurile s-au rezolvat. Doar că, nebăgați în seamă, oșenii de la Energia au venit tare din urmă și după un retur excelent au ajuns pe primul loc cu o etapă înaintea finalului…

Este drept că cei de la Crasna și-au cam bătut singuri cuie în talpă . Au pierdut neașteptat la Babța și duminică n-au reușit să învingă Turul Mi-cula. S-a terminat 0-0, cu miculenii extrem de arțăgoși și motivați de antrenorul Milu Pe-tric. Cum Energia a învins fără probleme Babța, 8-1, elevii lui Lohan au urcat în premieră pe primul loc. Și așteptau acum ultimul meci, cel de la Certeze . Iar cu o victorie pe terenul vecinilor, sunt noii campioni ai județului!

”Noi am pierdut campionatul. După cum ne-am prezentat în retur nu meritam titlul. Nu meciul de duminică cu Micula a fost decisiv. Am pierdut puncte la Babța, am făcut remize neașteptate.. Asta e viața”, ne-a spus antrenorul celor de la Crasna, Lulu Dragomir.

De partea cealaltă, Gheorghe Lohan , tehnicianul Energiei Negrești, a ținut să-și felicite jucătorii pentru această performanță. ” E încă devreme să vorbim de titlu. Stați să trecem și de meciul cu Certeze. E munca băieților, seriozitatea lor și faptul că au crezut până la capăt în șansa lor. Eu sunt mai mult cu copiii și juniorii la club, dar dacă am fost solicitat am venit cu drag să dau o mână de ajutor și la seniori. Sper să batem la Certeze și apoi vom vedea cum pregătim barajul cu cei din Bistrița”, a spus Lohan.

Forțați de cei de la FRF să dea rapid campioana, cei de la AJF Satu Mare au programat meciul Certeze-Energia pe repede înainte… Meciul s-a jucat ieri după-amiază la Negrești, iar Energia a câștigat clar cu 4-0 ( 2-0).

La final a fost declanșată sărbătoarea pe teren iar oșenii se pot gândi la meciul tur de la Bistrița de sâmbătă din barajul pentru promovarea în Liga a 3-a. Returul se va disputa pe 23 iunie la Negrești!

Iată rezultatele din week-end: Energia Negrești- Voința Babța 8-1, Crasna Moftin-Turul Micula 0-0, Voința Doba- FC Certeze 3-0, Recolta Dorolț-Dari Lipău 3-0 .

În ultima etapă, Crasna –Dari Lipău 3-0 ( echipa din Lipău s-a retras), Micula-Beltiug, Babța-Doba, Orașu Nou- Carei.