PAOK Salonik / Răzvan Lucescu: ”FCSB e Steaua”

Fostul selectioner Razvan Lucescu spune ca in ceea ce priveste disputa dintre FCSB si CSA Steaua lucrurile sunt mult mai clare decat cele din Giulesti, unde exista mai multe echipe care revendica istoria adevaratului Rapid.

“La Steaua lucrurile sunt mult mai simple. FCSB este Steaua, echipa preluata de Gigi Becali care an de an a jucat in grupe, Europa League, Champions League. Asta nu inteleg, de ce s-a ales la o astfel de situatie? Daca ar exista doar o Stea, suporterii ar merge alaturi de aceasta”, a spus Razvan Lucescu chiar in interiorul Casei Fotbalului.

Amical între FCSB şi PAOK Salonic

“Am spus ca eu personal nu ma uit la Liga 1, pentru ca nu-mi place. Trebuie sa urmaresc ce se intampla in Grecia si, daca am posibilitatea sa urmaresc meciuri din Anglia, Germania, Italia o fac pentru a invata lucruri. Nu am spus ca avem un campionat prost, ci ca echipele mari de traditie sa se intoarca in prima liga, pentru ca fotbalul este facut sa se joace cu spectatori”, a adaugat Lucescu junior.

FCSB, vicecampioana Romaniei, va disputa mai multe meciuri de pregatire in aceasta vara, iar unul dintre acestea va fi impotriva castigatoarei Cupei Greciei.

“Am fost informat ca va fi un amical intre FCSB si PAOK. Nu vor fi emotii, ci doar un meci foarte bun de pregatire”, a confirmat Razvan Lucescu.

FCSB mai are stabilit un amical cu Ajax Amsterdam in cantonamentul din Olanda.